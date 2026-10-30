Asueto por el Día de los Fieles Difuntos en San Miguel de Tucumán: cómo funcionarán los servicios municipales

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla decretó asueto administrativo y escolar para el lunes 2 de noviembre en San Miguel de Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos.
- La medida adhiere a la disposición provincial; no habrá clases ni oficinas abiertas, pero la recolección, los colectivos y las guardias médicas operarán con normalidad.
- Los cementerios atenderán de 8 a 18 hs y los vecinos deberán canalizar trámites y reclamos urgentes mediante la aplicación móvil y el asistente virtual del municipio.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán adhirió al asueto administrativo y escolar dispuesto por el Gobierno provincial para el lunes 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. La medida fue oficializada mediante el decreto 0343/SG/2026, firmado por la intendenta Rossana Chahla.
A raíz de esta disposición, el municipio estableció un esquema especial de funcionamiento para sus dependencias y servicios durante esa jornada.
Las oficinas administrativas permanecerán cerradas y no brindarán atención presencial. En tanto, las áreas operativas mantendrán guardias para garantizar la prestación de los servicios esenciales.
En el ámbito educativo, no habrá clases en las escuelas municipales Gabriela Mistral y Alfonsina Storni ni en los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas.
Cómo funcionarán los servicios municipales
En la Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no habrá atención en los consultorios. Sin embargo, se mantendrá la atención de emergencias en las guardias médica, de enfermería y odontológica, que funcionan las 24 horas.
Por otra parte, los colectivos urbanos circularán con sus frecuencias habituales y el servicio de recolección de residuos se prestará con normalidad.
Los tres cementerios municipales -del Norte, ubicado en Juan B. Justo y México; del Oeste, en Asunción 150; y Jardín, en Eduardo Wilde al 300- permanecerán abiertos en horario corrido, de 8 a 18.
En cuanto al Mercado Municipal Dorrego, situado en la intersección de avenida Roca y Marina Alfaro, estará cerrado el domingo 1° de noviembre y abrirá normalmente el lunes 2.
Cómo realizar reclamos y consultas
Durante el asueto, los vecinos podrán utilizar la aplicación Ciudad SMT para realizar reclamos vinculados con el estado de las calles, el alumbrado público, los basurales, los semáforos y el transporte, entre otros temas.
Además, las consultas sobre trámites y servicios municipales podrán efectuarse durante las 24 horas a través de Migue, el asistente virtual disponible en el sitio oficial del municipio: www.smt.gob.ar.