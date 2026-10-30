Asueto por el Día de los Fieles Difuntos en San Miguel de Tucumán: cómo funcionarán los servicios municipales

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán adhirió al asueto administrativo y escolar dispuesto por el Gobierno provincial para el lunes 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. La medida fue oficializada mediante el decreto 0343/SG/2026, firmado por la intendenta Rossana Chahla.