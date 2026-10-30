GP de México de F1: Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre

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¡Finalizó la segunda práctica!

Franco Colapinto terminó 16º en la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, su primera participación del fin de semana después de cederle su Alpine a Gabriele Minì en el entrenamiento inicial.

El argentino quedó a 1s305 del líder, Charles Leclerc, y a 725 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que finalizó octavo. El piloto de Ferrari dominó la sesión con un tiempo de 1m17s827/1000, seguido por Lando Norris, a 103 milésimas, y George Russell, a 106.