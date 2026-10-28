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Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

El gobernador decretó el receso administrativo y escolar, y el servicio de salud atenderá a través de guardias

DÍA DE LOS MUERTOS DIFUNTOS
DÍA DE LOS MUERTOS DIFUNTOS Archivo, LA GACETA
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo decretó asueto administrativo y escolar en Tucumán para el próximo lunes con motivo del Día de los Fieles Difuntos.
  • La medida rige para la administración pública y escuelas mediante el decreto 2.668/1, garantizando la atención esencial en hospitales y minoridad con guardias.
  • El Ejecutivo provincial invitó a municipios y organismos nacionales a adherir, previendo una jornada de reducida actividad pública en todo el territorio.
Resumen generado con IA

El próximo lunes se realizará la conmemoración de los Fieles Difuntos. Por tal motivo, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso un asueto administrativo y escolar para la totalidad del personal de la admnistración pública provincial centralizada, descentralizada, en comunas rurales y en los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la provincia, de acuerdo con lo establecido por el decreto 2.668/1.

La norma, no obstante, advierte que los encargados de servicios hospitalarios y de atención a menores deberán establecer las correspondientes guardias durante esa jornada. El decreto, a su vez, invita a los municipios, organismos autárquicos y nacionales con sede en Tucumán a adherirse al asueto.

La Conmemoración de los Difuntos es una solemnidad que tiene un valor profundamente humano y teológico, pues abarca todo el misterio de la existencia humana, desde sus orígenes hasta su fin sobre la tierra e incluso más allá de esta vida temporal. Nuestra fe en Cristo nos asegura que Dios es nuestro Padre bueno que nos ha creado, pero además también tenemos la esperanza de que un día nos llamará a su presencia para "examinarnos sobre el mandamiento de la caridad", indica el sitio de El Vaticano. 

La conmemoración milenaria que se celebra cada año el 2 de noviembre, justo después del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Al igual que el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos está dedicado a recordar a las personas que han fallecido. 



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