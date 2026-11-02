Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Después de meses de expectativa y preparativos, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí. La cantante y el periodista se casaron este fin de semana en una casona del barrio porteño de San Telmo, en una celebración íntima que reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo y que dejó temas para hablar y telas para cortar en las horas posteriores al suceso.