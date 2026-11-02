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Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El menú, el operativo de seguridad y la vestimenta dieron que hablar el fin de semana.

FELIZMENTE CASADOS. La pareja se conoció por amigos en común.
FELIZMENTE CASADOS. La pareja se conoció por amigos en común.
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Después de meses de expectativa y preparativos, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí. La cantante y el periodista se casaron este fin de semana en una casona del barrio porteño de San Telmo, en una celebración íntima que reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo y que dejó temas para hablar y telas para cortar en las horas posteriores al suceso.

Aunque los novios habían organizado un estricto operativo de seguridad para preservar la privacidad del encuentro, las primeras imágenes de la ceremonia y algunos detalles de la fiesta comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales.

Lali Espósito compartió las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

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El escenario elegido fue Casa Carlos, una antigua casona en la que la pareja recibió a entre 150 y 200 invitados. La fecha tuvo, además, un significado especial: coincidió con el tercer aniversario del día en que se conocieron, durante una fiesta de Halloween.

Entre los famosos que acompañaron a los recién casados estuvieron Peter Lanzani, expareja de la cantante; Cande Vetrano, Benjamín Rojas, María del Cerro, Dillom, Juliana Gattas y Daniel Betular. También había generado expectativa la presencia de Tini Stoessel, cuya asistencia había sido confirmada previamente por Lali.

Vestido no tradicional

Antes de la boda, la artista había adelantado que no pensaba protagonizar una entrada con un vestido de novia tradicional, con una cola interminable o una puesta en escena grandilocuente. En una entrevista durante los Premios Billboard de la Música Latina, había explicado que buscaba una celebración tranquila, pensada para compartir con sus afectos.

Cómo es la lujosa casona de San Telmo donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento

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Su hermana Anita Espósito también había anticipado que no necesariamente vestiría de blanco tradicional. La cantante quería priorizar el encuentro familiar y disfrutar de un momento especial junto a Pedro, lejos de los grandes despliegues que se suelen esperar en estos casos.

Cómo era el menú

ta gastronómica también reflejó el estilo descontracturado que eligieron los novios. El catering estuvo a cargo de la firma EatEat y tuvo un menú bien argentino: una picada para recibir a los invitados, asado con distintos cortes de carne y milanesas con puré como parte de los platos principales.

El postre fue uno de los grandes protagonistas en la jornada de festejos. El pastelero Damián Betular estuvo a cargo de la torta nupcial, una imponente creación de nueve pisos, blanca y decorada con volados y detalles en rosa pastel.

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

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Su traslado hasta la casona requirió un operativo especial. Betular llegó en una camioneta junto a su equipo y, para evitar que se conociera el diseño antes de la celebración, cubrieron completamente la estructura con una tela blanca durante la descarga.

Estricta reserva

La privacidad fue una de las prioridades de la pareja. Se dispusieron controles en los accesos y medidas especiales para impedir que fotógrafos y otros curiosos registraran los momentos de la celebración. Incluso trascendió que los invitados recibieron cámaras analógicas para tomar sus propias fotografías.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

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Sin embargo, el hermetismo no fue completo. Un vecino consiguió registrar desde el exterior el momento en que Lali leía sus votos matrimoniales a Pedro. El audio y las primeras fotografías de la ceremonia al aire libre se viralizaron en las distintas redes sociales.

Así, entre el despliegue de seguridad, los amigos famosos, una torta monumental y un menú sin grandes sofisticaciones, Lali y Pedro celebraron su unión con una fiesta que combinó intimidad, identidad propia y mucho interés público.

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