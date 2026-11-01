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Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

La cantante y el periodista celebraron su boda íntima en la casona Casa Carlos bajo un importante despliegue para evitar a la prensa, pero la difusión de imágenes en redes y el audio de los votos leídos por la artista rompieron el blindaje.

Lali y Pedro dieron el sí y los vecinos tuvieron una vista privilegiada.
Lali y Pedro dieron el "sí" y los vecinos tuvieron una vista privilegiada. FOTO: X FandomAguerrido
Por Lourdes Agustina Correa Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo para celebrar su amor al cumplirse tres años de conocerse.
  • Pese al riguroso operativo de seguridad para mantener la intimidad del festejo con famosos, vecinos y asistentes filtraron imágenes y audios de los votos en redes.
  • La boda consolida a una de las parejas más seguidas de la farándula argentina y promete mantener una intensa repercusión en medios y plataformas digitales.
Resumen generado con IA

Lali Espósito y Pedro Rosemblat contrajeron matrimonio este sábado 31 de octubre al mediodía en Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. Entre los invitados al festejo celebridades como Peter Lanzani (ex novio de la cantante), Cande Vetrano, Daniel Betular, María del Cerro, DillomBenjamín Rojas y Juliana Gattas de Miranda.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este 31 de octubre: dónde será la boda y cómo es el lugar elegido

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este 31 de octubre: dónde será la boda y cómo es el lugar elegido

La ceremonia y el festejo reunieron a familiares y amigos cercanos en una fecha de significación personal, al cumplirse exactamente tres años del día en que se conocieron durante una fiesta de Halloween. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por el marcado contraste entre las rigurosas medidas desplegadas para proteger la intimidad del festejo y la posterior difusión de detalles en las redes sociales.

El lugar que eligieron Lali y Pedro para su boda íntima. El lugar que eligieron Lali y Pedro para su boda íntima. FOTO: infobae

Un despliegue de seguridad para mantener el hermetismo en la boda de Lali y Pedro

Desde la etapa previa al evento, los novios organizaron un importante operativo de seguridad con el objetivo de preservar la privacidad de la celebración y mantener alejados tanto a los cronistas de prensa como a los curiosos. El control sobre los accesos a la casona fue tan estricto que incluyó un procedimiento especial coordinado exclusivamente para evitar que se pudiera fotografiar el ingreso de la torta de bodas.

A pesar de este intento de blindaje, la circulación de contenidos en plataformas digitales terminó exponiendo la reserva planificada para la jornada. Entre los elementos que trascendieron figuró la presunta entrega de cámaras fotográficas analógicas de 27 tomas con flash a los invitados, acompañadas por tarjetas impresas con la consigna “¡Una cámara para vos!” para que registraran momentos distendidos de la fiesta.

Los votos de Lali grabados por un vecino

El cerco de privacidad se rompió por completo cuando un vecino del predio logró grabar desde el exterior el instante exacto en que la artista le leía sus votos matrimoniales a Rosemblat. 

En el registro audiovisual difundido en redes sociales se escuchan expresiones de la cantante como “Por ser tu mujer” y la frase donde señaló que “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”.

En forma simultánea, a través de la red social X la cuenta @FandomAguerrid viralizó una fotografía de la ceremonia al aire libre concretada en un jardín rodeado de vegetación. La postal muestra a la pareja tomada de la mano en el centro del predio mientras recibía los aplausos y ovaciones de los asistentes.

Entre los invitados al festejo figuraron referentes del espectáculo como Peter Lanzani, vistiendo un traje beige, Cande Vetrano, Daniel Betular, Benjamín Rojas y Juliana Gattas. Al concluir la celebración, la abuela de Rosemblat se retiró del lugar y expresó su emoción ante los medios presentes al definir el evento como “muy hermoso”.

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