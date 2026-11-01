Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Un despliegue de seguridad para mantener el hermetismo en la boda de Lali y Pedro

Desde la etapa previa al evento, los novios organizaron un importante operativo de seguridad con el objetivo de preservar la privacidad de la celebración y mantener alejados tanto a los cronistas de prensa como a los curiosos. El control sobre los accesos a la casona fue tan estricto que incluyó un procedimiento especial coordinado exclusivamente para evitar que se pudiera fotografiar el ingreso de la torta de bodas.