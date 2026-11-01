Cómo es la lujosa casona de San Telmo donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento

Resumen para apurados
- Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento el 31 de octubre en una histórica casona de San Telmo para formalizar su relación tras tres años de noviazgo.
- La fiesta íntima fue organizada por Claudia Villafañe en Casa Carlos y reunió a figuras del espectáculo, la música y la política en un entorno de estilo minimalista.
- La boda consolida el vínculo de dos figuras influyentes del espectáculo y los medios digitales, marcando un hito de alto interés público en la cultura popular argentina.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron un escenario particular para celebrar su casamiento: Casa Carlos, una antigua casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. La propiedad conserva la arquitectura de las tradicionales casas chorizo y combina elementos de época con espacios verdes, galerías y ambientes preparados para realizar eventos sociales.
La pareja dio el sí el sábado 31 de octubre, acompañada por familiares y amigos cercanos. Lejos de organizar una celebración multitudinaria, los novios optaron por un festejo íntimo en un espacio que conserva buena parte de su estructura original y ofrece distintos ambientes al aire libre y bajo techo.
Cómo es Casa Carlos, el lugar donde se casaron Lali y Pedro
Uno de los principales atractivos de Casa Carlos es su arquitectura. Las paredes de ladrillo a la vista, los pisos originales y las puertas antiguas conservan el estilo de una construcción tradicional de San Telmo.
La propiedad cuenta con amplias galerías sostenidas por columnas robustas, sectores cubiertos y espacios abiertos que permiten disfrutar de los jardines. La vegetación ocupa un lugar central en la decoración, con plantas y árboles que generan un entorno de tranquilidad en medio de la ciudad.
Otro de los detalles que llamó la atención es uno de sus baños, que tiene un diseño abierto y vista hacia el jardín. La propuesta arquitectónica combina elementos rústicos con una ambientación que conserva el carácter histórico de la casona.
El lugar fue acondicionado para recibir distintos tipos de celebraciones, entre ellas casamientos, y ofrece alternativas para organizar reuniones tanto en interiores como en los espacios exteriores.
Cómo fue el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Lali y Pedro se casaron el sábado 31 de octubre, tres años después de conocerse. La organización del evento estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien habría respetado el estilo minimalista y sencillo que caracteriza a la cantante.
Entre los invitados estuvieron figuras del espectáculo y amigos de la pareja. Por el lado de Lali asistieron Cande Vetrano, Mery del Cerro y Peter Lanzani, compañeros de sus primeros años en la actuación. También participaron músicos como Dillom, Juliana Gattas y Ale Sergi.
Entre los invitados vinculados a Pedro se encontraban integrantes del canal de streaming Gelatina y figuras del ámbito político y cultural, como Tomás Rebord y Ofelia Fernández.
Algunas imágenes tomadas por vecinos de edificios cercanos permitieron conocer detalles de la celebración. En ellas se pudo ver a los novios de la mano, rodeados por sus allegados. Lali lució un vestido blanco de líneas sencillas, mientras que Rosemblat eligió un traje color crema con camisa blanca.
También trascendieron fragmentos de los votos matrimoniales, en los que la cantante expresó su compromiso con su pareja. La celebración combinó así una ceremonia reservada con la presencia de familiares, amigos y referentes de sus respectivos ámbitos profesionales.