Lali Espósito compartió las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Lali Espósito compartió las primeras fotos oficiales de su casamiento con Pedro Rosemblat y mostró detalles de una celebración que se mantuvo bajo un estricto hermetismo. Un día después de la boda, la cantante publicó siete imágenes en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 12 millones de seguidores, y acompañó el álbum con un mensaje dedicado a quienes celebraron la noticia.