Lali Espósito compartió las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Resumen para apurados
- Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron las fotos de su casamiento celebrado con estricta intimidad en San Telmo para compartir la unión con sus seguidores.
- El festejo privado incluyó una torta de nueve pisos hecha por Damián Betular y vestuarios sobrios, tras una ceremonia civil previa mantenida con gran hermetismo.
- El anuncio consolida públicamente la relación entre dos figuras centrales del espectáculo y los medios digitales, generando gran repercusión social y mediática.
Lali Espósito compartió las primeras fotos oficiales de su casamiento con Pedro Rosemblat y mostró detalles de una celebración que se mantuvo bajo un estricto hermetismo. Un día después de la boda, la cantante publicó siete imágenes en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 12 millones de seguidores, y acompañó el álbum con un mensaje dedicado a quienes celebraron la noticia.
“¡Fuimos inmensamente felices!”, escribió la artista en una publicación que compartió junto a su flamante esposo. También agradeció los mensajes de cariño que recibieron y expresó: “Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”.
“Aguante el amor”, concluyó Lali, junto a un corazón. La publicación cosechó miles de reacciones y comentarios de familiares, amigos y seguidores que felicitaron a la pareja.
Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
El álbum incluyó retratos de los novios, imágenes espontáneas y momentos de la fiesta. En la primera fotografía, Lali y Pedro posaron juntos, a punto de besarse. En otras postales, ambos mostraron sus looks y compartieron escenas distendidas de la celebración.
Para la boda, Lali eligió un vestido blanco marfil de satén, con escote recto, breteles finos y un corset de líneas minimalistas. El diseño se completó con una falda larga de caída fluida y una pequeña cola.
Pedro Rosemblat, conductor del canal de streaming Gelatina, optó por un traje beige de corte clásico, acompañado por una camisa blanca y una corbata en un tono claro.
Una de las fotografías más comentadas mostró a la cantante con expresión de sorpresa mientras su marido sostenía la libreta roja de casamiento y hacía la V con los dedos.
Baile, champagne y una torta de nueve pisos
Las imágenes también revelaron algunos de los momentos más divertidos de la fiesta. Lali y Pedro se mostraron bailando y sirviendo champagne a los invitados sobre una torre de copas, en una escena en la que la cantante aparece subida a los hombros de su esposo.
Otro de los detalles que llamó la atención fue la torta de casamiento de nueve pisos, elaborada especialmente para la pareja por el pastelero Damián Betular.
La celebración se realizó en una casona de San Telmo y estuvo rodeada de discreción. Con la publicación de estas siete fotografías, Lali decidió compartir parte de la intimidad de la boda con sus seguidores y celebrar públicamente el comienzo de esta nueva etapa junto a Rosemblat.