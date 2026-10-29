Yeyo de Gregorio confirmó que no fue invitado a la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Éramos familia"

En ese marco, el actor dejó una frase contundente sobre el impacto del éxito y la asimetría de posicionamiento en el espectáculo: "Las tolerancias antes eran un poco más amplias, hoy en día está todo mucho más sensible y uno cuando está ahí arriba se banca menos, y uno cuando está más acá abajo no tiene el peso que tenía cuando estaba ahí a la par".