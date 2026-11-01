El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

La celebración del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, llevada a cabo en la casona histórica "Casa Carlos" del barrio porteño de San Telmo, tuvo en su propuesta gastronómica uno de los sellos más representativos de la noche. Lejos de inclinarse por una carta sofisticada o platos de alta cocina internacional, la pareja optó por un menú descontracturado de impronta nacional y popular, enfocado en sabores criollos tradicionales para agasajar a sus invitados.