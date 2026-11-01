El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos
La cantante y el periodista celebraron su casamiento en una casona de San Telmo con una propuesta culinaria bien argentina a cargo de la firma EatEat. Los detalles de la recepción criolla y el complejo operativo para trasladar el pastel nupcial decorado en rosa pastel.
Resumen para apurados
- Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento en San Telmo con un menú criollo tradicional para agasajar a sus invitados en una fiesta íntima.
- La fiesta para 200 personas incluyó asado, milanesas y una torta de nueve pisos creada por Damián Betular, que fue trasladada bajo un estricto operativo de reserva.
- La elección de un menú popular y la reserva del festejo marcan la pauta del interés mediático sobre la pareja y consolidan la tendencia de bodas descontracturadas.
La celebración del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, llevada a cabo en la casona histórica "Casa Carlos" del barrio porteño de San Telmo, tuvo en su propuesta gastronómica uno de los sellos más representativos de la noche. Lejos de inclinarse por una carta sofisticada o platos de alta cocina internacional, la pareja optó por un menú descontracturado de impronta nacional y popular, enfocado en sabores criollos tradicionales para agasajar a sus invitados.
El servicio de catering estuvo a cargo de la firma EatEat, contratada especialmente para desplegar una experiencia culinaria alineada con los gustos clásicos de los novios. La recepción comenzó con una típica picada argentina, pensada para recibir a los asistentes en un ambiente distendido a medida que ingresaban al histórico predio de la calle Carlos Calvo.
Asado, milanesas con puré y el sello criollo en San Telmo en la boda
Para el plato principal, la elección reafirmó la identidad local del evento. Lali y Pedro ofrecieron una propuesta basada en asado con distintos cortes de carne a la parrilla, acompañada por uno de los clásicos más reconocibles de la mesa familiar argentina: milanesas con puré. La decisión gastronómica buscó alejarse de los formalismos habituales en bodas de gran convocatoria y mantener un clima de cercanía.
El menú criollo fue planificado en reuniones previas con la empresa de catering, definiendo una oferta popular pero rendidora para el grupo de entre 150 y 200 invitados que asistieron a la velada. Esta selección acompañó el tono general de una fiesta que combinó el resguardo de la intimidad con un espíritu de festejo relajado.
El operativo secreto y la torta de nueve pisos de Damián Betular para la boda
El broche de oro de la propuesta culinaria llegó a la hora del postre con la presentación de la torta nupcial. La elaboración del pastel estuvo a cargo del reconocido pastelero Damián Betular, quien diseñó una imponente estructura blanca de nueve pisos decorada con volados, texturas y delicados detalles en tonos rosa pastel.
El traslado de la pieza repostera requirió un operativo de logística y privacidad muy particular. El propio Betular se trasladó en una camioneta hasta la casona de San Telmo junto a su equipo de colaboradores para supervisar en persona la entrega y la presentación final del postre.
Al momento de descargar la torta desde la combi sobre la calle Carlos Calvo, los integrantes del equipo utilizaron una amplia tela blanca para cubrir la estructura por completo. La maniobra impidió que curiosos y fotógrafos ubicados en las inmediaciones pudieran fotografiar el diseño antes de tiempo, preservando la sorpresa visual para los novios y sus invitados dentro del salón.
La imagen del pastel trascendió posteriormente en redes sociales a través de la cuenta Fandom Aguerrido, confirmando las dimensiones del trabajo pastelero que cerró el buffet del casamiento.