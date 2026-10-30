Un vestido atípico: Lali Espósito reveló cómo será el atuendo de su casamiento y quiénes están invitados al gran evento
La artista compartió los pormenores de la celebración íntima que organiza junto al periodista. Contó los detalles de su vestuario fuera de lo tradicional, confirmó la presencia de Tini Stoessel y reflexionó sobre su presente a los 35 años.
Resumen para apurados
- Lali Espósito reveló en los Premios Billboard detalles de su próxima boda con Pedro Rosemblat, anticipando una celebración íntima y un vestido no tradicional para festejar su amor.
- La artista descartó un megaevento, confirmó invitados como Tini Stoessel y su hermana sugirió que no vestirá de blanco tradicional, priorizando la sencillez familiar.
- A sus 35 años, la cantante postergó la luna de miel y la maternidad por compromisos laborales, enfocándose en equilibrar su carrera profesional con el disfrute de sus afectos.
Sonriente y sin demasiadas reservas, Lali Espósito reveló los pormenores de su esperado casamiento. Quiénes van, cómo será el vestuario, cómo se configurará la fiesta y cuáles son las expectativas. Todo ello de un solo tirón en una entrevista en la que emocionada reflexionó sobre su presente, la posibilidad de un viaje de bodas y la familia.
Frente al micrófono, Lali Espósito profundizó sobre muchos aspectos de una etapa que se inicia. Habló de “un momento especial de la vida” y sobre cuáles eran sus aprendizajes a esta altura, donde la armonía entre la labor profesional y el ocio va en primer plano. La cantante visualizó el momento y se emocionó al considerar la compañía de su madre, las miradas atentas de sus invitados y la felicidad compartida del gran día.
Cómo será el vestido de Lali Espósito en su boda con Pedro Rosemblat
En una entrevista para el medio Frontera, durante los Premios Billboard de la Música Latina, Lali brindó de un tirón la información sobre aquella celebración que compartirá junto al periodista Pedro Rosemblat. Ante las especulaciones de un megaevento, decidió enfriar un poco el aire: “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”.
En esa misma línea reflexiva, la cantautora contextualizó este presente personal desde la madurez de sus 35 años y el cambio de prioridades tras una carrera intensa. “Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me resultaran indiferentes, pero digo, pensás más lo que vas a hacer, qué proporción de tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al goce personal”, confesó sobre el aprendizaje de reservar espacios para sus afectos y su entorno, que viajará desde el interior de Argentina para acompañarla, además de confirmar la presencia de colegas como Tini Stoessel entre los asistentes.
Las especulaciones sobre la indumentaria también llegaron al entorno familiar, donde su hermana Anita Espósito sumó misterio durante un diálogo en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad). Al ser consultada sobre si la artista lucirá un atuendo tradicional, la estilista sembró la duda sobre la paleta de colores y la estética elegida: “No sé si es una novia de blanco. Así como tan blanca y brillante no me la veo yo”, señaló al comparar los códigos nupciales convencionales con la marcada identidad de moda que caracteriza a la cantante.
Lali Espósito habló sobre la posibilidad de un viaje y la maternidad
Respecto al viaje posterior al gran día, la pareja decidió pausar las vacaciones extensas debido a los compromisos profesionales de ambos. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. No, él también trabaja mucho, así que no hay quejas porque le pasa lo mismo”, explicó entre risas para descartar, al menos por el momento, el viaje tras dar el 'sí'.
Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de ampliar la familia junto a Rosemblat, Lali afrontó la inquietud sobre la maternidad con total soltura y sin presiones. “Qué sé yo, yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque la vida es así. Pero me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”, concluyó la artista sobre su presente pleno.