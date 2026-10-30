Un vestido atípico: Lali Espósito reveló cómo será el atuendo de su casamiento y quiénes están invitados al gran evento

En esa misma línea reflexiva, la cantautora contextualizó este presente personal desde la madurez de sus 35 años y el cambio de prioridades tras una carrera intensa. “Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me resultaran indiferentes, pero digo, pensás más lo que vas a hacer, qué proporción de tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al goce personal”, confesó sobre el aprendizaje de reservar espacios para sus afectos y su entorno, que viajará desde el interior de Argentina para acompañarla, además de confirmar la presencia de colegas como Tini Stoessel entre los asistentes.