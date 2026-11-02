“Han matado a Nóvaya Gazeta”: el diario independiente ruso anuncia su cierre

El cierre de la publicación, uno de los pocos medios que criticaba la ofensiva de Rusia en Ucrania, supone un nuevo hito en la campaña del Kremlin contra la disidencia. Desde el inicio del conflicto en 2022, Rusia ha impuesto niveles de censura comparables a los de la era soviética, lo que ha obligado a la gran mayoría de los periodistas a exiliarse. Desde marzo de 2025, el diario había dejado de editarse en papel pero se seguía publicando en línea. En septiembre, fue clasificado por Moscú como un “agente del extranjero”, una etiqueta utilizada para silenciar a la disidencia.