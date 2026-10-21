Revuelo en la prensa española por los insultos de Milei a periodistas: “Corta intelectualmente” y “miserable política”

La pregunta estaba vinculada con las dificultades que rodearon algunos de los encuentros políticos previstos durante la visita. Santiago Abascal, líder de Vox y aliado del mandatario argentino, se excusó de recibirlo porque tenía compromisos de campaña en el norte de España. También hubo incertidumbre hasta último momento sobre una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien finalmente lo recibirá en un encuentro privado y, en principio, sin cámaras.