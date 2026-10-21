Política

Revuelo en la prensa española por los insultos de Milei a periodistas: “Corta intelectualmente” y “miserable política”

El Presidente arremetió contra una cronista de la Cadena SER por una pregunta sobre el impacto de su visita en el PP y Vox.

Javier Milei se enojó con las preguntas de periodistas españoles.
Javier Milei se enojó con las preguntas de periodistas españoles.
Por Redacción Política 21 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • Javier Milei descalificó hoy en Madrid a periodistas españoles y argentinos tras ser consultado sobre el impacto político de su visita y la situación económica de su país.
  • Los cruces ocurrieron tras el Nueva Economía Fórum, en medio de roces con aliados locales de derecha y una tensa relación bilateral con el gobierno de Pedro Sánchez.
  • La controversia acentúa la confrontación con los medios y polariza la campaña electoral española, tensando aún más los vínculos diplomáticos entre ambos países.
Resumen generado con IA

Javier Milei llegó a España con una agenda marcada por sus vínculos con la derecha y sus habituales críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, esta vez el mandatario argentino también quedó en el centro de la escena mediática por sus ataques a periodistas locales, a quienes respondió con insultos y descalificaciones durante su visita a Madrid.

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El episodio más resonante ocurrió hoy, después de su participación en el foro Nueva Economía Fórum. Cuando salía del Real Casino de Madrid, el Presidente se detuvo para responder algunas preguntas de los cronistas que lo aguardaban. Pero una consulta de Julia Molina, periodista de la Cadena SER, derivó en un fuerte cruce verbal.

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“¿Cree que su visita le resulta incómoda al Partido Popular y a Vox?”, preguntó la cronista. La respuesta de Milei fue inmediata: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.

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La pregunta estaba vinculada con las dificultades que rodearon algunos de los encuentros políticos previstos durante la visita. Santiago Abascal, líder de Vox y aliado del mandatario argentino, se excusó de recibirlo porque tenía compromisos de campaña en el norte de España. También hubo incertidumbre hasta último momento sobre una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien finalmente lo recibirá en un encuentro privado y, en principio, sin cámaras.

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España atraviesa la campaña para las elecciones generales previstas para finales de noviembre. El Gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez buscó convertir la presencia de Milei en un argumento contra sus adversarios de derecha, al advertir que un eventual triunfo de esos sectores podría derivar en un ajuste económico similar al aplicado en la Argentina.

Otro cruce por la situación económica argentina

La tensión con la prensa española no terminó allí. Un cronista del programa "El Intermedio", de la cadena La Sexta, le preguntó a Milei por los argentinos que aseguran que no llegan a fin de mes con sus ingresos.

El Presidente rechazó el planteo y cuestionó tanto la formulación de la pregunta como a quienes sostienen esa preocupación. “¿Vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber? Eso es un slogan barato para afectar a la institucionalidad”, respondió.

A continuación, sostuvo que las privaciones económicas deben analizarse a través de los indicadores de pobreza y no mediante consignas. “Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, lanzó.

Las escenas de tensión también involucraron al personal de seguridad del evento. Miguel González, periodista del diario "El País", fue apartado por la fuerza mientras intentaba registrar las respuestas del mandatario. Los cronistas de "La Nación" y "Clarín", que también buscaban obtener declaraciones, tampoco pudieron participar de la ronda en la que Milei respondió ante algunos medios televisivos españoles.

Los ataques a Clarín durante el foro

El clima con el periodismo ya se había deteriorado durante el encuentro del Nueva Economía Fórum. Tras un discurso de aproximadamente media hora, la organización abrió una instancia para que los periodistas formularan preguntas al invitado.

La ronda comenzó con un medio español y luego llegó el turno de "Clarín". La consulta del diario también aludía a la supuesta distancia del Partido Popular y Vox frente a la visita presidencial. Milei respondió con una serie de acusaciones contra el medio y la periodista, pero evitó contestar esa pregunta y otra formulada por "La Nación".

“¿Esta pregunta quién la hizo? Seguro que un periodista argentino, porque son muy precarios y la lógica no les suele funcionar. Trabajan con falacias, por eso vamos a pasarle la oportunidad al hombre que no es argentino”, afirmó, antes de ceder el turno a otro cronista.

Cuando el presentador intentó retomar la consulta, el mandatario volvió sobre el tema y apuntó directamente contra el diario: “Repetímela bien, así les contesto a los corruptos de Clarín. Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales”.

Milei también acusó al grupo de haber actuado junto con dirigentes políticos para perjudicar a su Gobierno y cuestionó sus posiciones en materia regulatoria y societaria.

Antes de que el conductor pudiera completar la pregunta, el Presidente volvió a interrumpirlo. “Es la apreciación de una periodista de un medio corrupto que me odia por ser liberal, por decirle estas verdades”, sostuvo.

Como argumento, mencionó la desregulación del mercado de internet satelital y el ingreso de Starlink a la Argentina. Según afirmó, más de tres millones de argentinos cuentan actualmente con ese servicio, al que antes no podían acceder por las restricciones que, a su entender, protegían los intereses comerciales de Clarín. “Esas definiciones que intentan ensuciar mi presencia a mí me resultan un premio”, remarcó.

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