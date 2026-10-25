Estado de la libertad de prensa en Argentina

Uno de los aspectos más relevantes fue la persistencia de las descalificaciones del presidente Javier Milei contra periodistas y medios. Entre el 17 y el 23 de agosto, su cuenta en X republicó 335 mensajes contra la prensa, a los que se sumaron 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. En ese período fueron señalados al menos 16 periodistas y nueve empresas periodísticas. En lo que va de 2026, la Academia Nacional de Periodismo ha registrado 856 insultos del Presidente contra periodistas.