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Medios de prensa expulsados por Trump reclaman ante un juez

Piden que se prorrogue indefinidamente su acceso a la Casa Blanca.

SIN PERMISO. Periodistas de CNN, MSNBC y Político no pueden ingresar a algunas conferencias de la Casa Blanca.
SIN PERMISO. Periodistas de CNN, MSNBC y Político no pueden ingresar a algunas conferencias de la Casa Blanca.
Hace 3 Hs

Las cadenas CNN y MSNBC y el medio digital Politico solicitaron a un juez federal de Washington que prorrogue indefinidamente su acceso a la Casa Blanca. 

Los periodistas fueron readmitidos en la Casa Blanca el 24 de septiembre por decisión del juez, seis días después de que el presidente, Donald Trump, revocara sus acreditaciones sin previo aviso. Sin embargo, se les sigue negando el acceso a ciertos eventos en la Casa Blanca o a viajes a bordo del avión presidencial Air Force One.

Ayer, el juez Timothy Kelly prorrogó hasta el martes su decisión inicial, que expiraba ayer, de devolver las credenciales de acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNBC y Politico. 

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Indicó que se pronunciará sobre la petición de los abogados de estos medios de prolongar indefinidamente esa decisión. “El interés público pesa a favor de mantener el statu quo, es decir, el restablecimiento del acceso, para que la población sea informada sobre el presidente y su administración”, argumentó Theodore Boutrous, abogado de los tres medios.

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