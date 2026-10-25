La prensa frente a Trump: la mirada del director editorial de The New York Times

Frente a esas presiones, consideró fundamental la cooperación entre los distintos actores de la industria periodística. Los desafíos, recordó, se presentan en varios frentes, desde las restricciones y los ataques políticos hasta los conflictos con las grandes compañías tecnológicas. Como ejemplo de estos últimos mencionó la demanda de The New York Times contra OpenAI por el uso de sus contenidos sin una compensación económica.