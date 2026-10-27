Sin jueces independientes no hay prensa libre

“Prefiero buenos jueces, aunque tengamos malas leyes”. La frase de Catalina Botero, ex relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sintetizó uno de los debates más relevantes de la Asamblea de la SIP: el papel de la Justicia como garante de la libertad de expresión frente a las crecientes presiones del poder político.