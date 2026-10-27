Índice de Paz Global 2026: cuál es el país más seguro del mundo y en qué lugar quedó Argentina
El informe anual reveló un deterioro histórico de la seguridad en el planeta. En ese contexto adverso, una nación insular mantiene su liderazgo histórico gracias a su cohesión social y modelo comunitario, mientras que la Argentina se posiciona lejos de los primeros lugares.
Resumen para apurados
- Islandia lideró el Índice de Paz Global 2026 como el país más seguro del mundo por decimonoveno año, mientras que Argentina ocupó el puesto 72 en un contexto de deterioro global.
- El informe del IEP evaluó 23 factores de seguridad y militarización; Islandia destacó por su cohesión y baja violencia, mientras la paz mundial cayó a mínimos históricos.
- Con 99 países en declive y riesgos bélicos no vistos desde 1945, el reporte advierte sobre un mapa internacional más hostil que condicionará la estabilidad y el desarrollo social.
La paz se deterioró en 99 territorios, algo que no solo marca que nuestra sociedad es un poco más hostil que el año pasado, sino que el globo se encuentra en su nivel más bajo de armonía internacional desde la creación de esta medición, mientras que las condiciones que preceden al conflicto son las peores desde la Segunda Guerra Mundial. Los Estados con mayor bienestar obtienen las menores puntuaciones en tres ámbitos: conflicto en curso, protección ciudadana y militarización con sus respectivos parámetros. Islandia obtuvo ese primer puesto y se convirtió en la comunidad más segura del esferoide en 2026.
Las sociedades más seguras del mapa son las que obtienen la evaluación más baja en las mediciones del índice de Paz Global (GPI por sus siglas en inglés). A partir de los 23 factores de ausencia de hostilidad o temor a la agresividad, el Instituto para la Economía y la Paz —un centro de estudios global dedicado a desarrollar métricas para analizar la concordia y cuantificar sus beneficios económicos— mide el nivel de paz negativa en el mundo, es decir, el miedo a la criminalidad. Esta complementa la Paz Positiva, que se define como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas.
Todas las puntuaciones de cada variable del Índice de Paz Global se normalizan en una escala de 1 a 5, donde cuanto más bajo es el resultado, más pacífico se considera el territorio. Así, Islandia obtuvo 1,661 puntos respecto de los 23 criterios cuantitativos y cualitativos, contra los 3,367 puntos que obtuvo Rusia, siendo la nación menos pacífica del planeta.
El secreto islandés: igualdad, bienestar y baños geotérmicos
El logro de Islandia en la cabeza de la lista no es ninguna novedad. Desde el año 2008, la nación insular del norte de Europa encabeza la tabla como el Estado más seguro por decimonoveno año consecutivo, incluso mejorando un 2% en 2026 gracias a una drástica disminución de las manifestaciones violentas, y continúa ocupando un lugar destacado en cuanto a garantías, bajos niveles de conflicto y militarización limitada.
Pero vivir esa tranquilidad en la cotidianidad trasciende las estadísticas. Según explicaron referentes locales como Oddný Arnarsdóttir, directora de Visit Iceland, la serenidad islandesa se siente tanto en la naturaleza circundante como en una elección consciente arraigada en comunidades estrechamente unidas. Este clima comunitario descansa sobre pilares concretos: un compromiso estructural con la igualdad de género —donde el país es líder global—, un sistema de servicios públicos altamente eficientes y el uso extendido de energías renovables. A estas variables sociopolíticas se suma la geografía: su emplazamiento insular remoto la mantiene al margen de tensiones geopolíticas globales, mientras que sus paisajes abiertos, el aire puro y el agua dulce moldean una calidad de vida basada en la responsabilidad compartida y la cohesión colectiva.
Esa calma cotidiana se traduce también en un estilo de vida enfocado en la conexión comunitaria y el bienestar mental. Una de las tradiciones más representativas es la cultura de los baños geotérmicos, con más de 120 piscinas repartidas por el territorio que funcionan como centros de reunión ciudadana durante todo el año. A esto se le suma una oferta de más de 220 centros culturales locales —desde el Museo Nacional en la capital hasta la Galería de los Monstruos Marinos en los Fiordos Occidentales— que invitan tanto a residentes como a visitantes a desacelerar el ritmo, conectar con la historia local y disfrutar del espacio público sin las urgencias o prevenciones habituales de otras urbes del globo.
El escenario argentino
En este mapa global de estabilidad e incertidumbre, Argentina se posiciona en el casillero 72 del ranking con una puntuación de 1,922. Esta medición coloca al suelo patrio en un escalón intermedio dentro de la tabla general, alejada del blindaje institucional que caracteriza a los líderes del índice, pero también por encima del deterioro crítico que atraviesan los escenarios de mayor conflictividad del orbe.
Finalmente, el top 10 de las sociedades más pacíficas de 2026 refleja un fuerte predominio europeo y de regiones de alta estabilidad. El podio lo completan Nueva Zelanda en el segundo lugar, seguida por Suiza, Eslovenia, Irlanda, Austria, Portugal, Singapur, Finlandia y Japón. Todas ellas comparten denominadores comunes: alta confianza en sus instituciones, relaciones armónicas con sus vecinos y una calidad de vida orientada a la prevención de la violencia.
Los 10 países mejor clasificados en el Índice de Paz Global de 2026
1. Islandia
2. Nueva Zelanda
3. Suiza
4. Eslovenia
5. Irlanda
6. Austria
7. Portugal
8. Singapur
9. Finlandia
10. Japón