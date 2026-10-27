Índice de Paz Global 2026: cuál es el país más seguro del mundo y en qué lugar quedó Argentina

Esa calma cotidiana se traduce también en un estilo de vida enfocado en la conexión comunitaria y el bienestar mental. Una de las tradiciones más representativas es la cultura de los baños geotérmicos, con más de 120 piscinas repartidas por el territorio que funcionan como centros de reunión ciudadana durante todo el año. A esto se le suma una oferta de más de 220 centros culturales locales —desde el Museo Nacional en la capital hasta la Galería de los Monstruos Marinos en los Fiordos Occidentales— que invitan tanto a residentes como a visitantes a desacelerar el ritmo, conectar con la historia local y disfrutar del espacio público sin las urgencias o prevenciones habituales de otras urbes del globo.