Las obras que el Camino del Perú necesita

Entre ellas se destaca la conexión del Camino del Perú con la Fanzolato mediante una rotonda. Esta obra está planificada en la zona conocida como La curva de los Vega, donde los barrios cerrados conviven aún con fincas de limones y viejas y frondosas arboledas. Allí se construirá un distribuidor que permitirá habilitar una conexión alternativa para vincular Cebil Redondo con Yerba Buena sin depender exclusivamente de la ruta 315. Sin dudas, esto tendrá un impacto muy importante en el resto del trazado. Tengamos en cuenta que esta ruta provincial es la vía utilizada a diario por vecinos de Tafí Viejo, Villa Carmela, Lomas de Tafí y el oeste de San Miguel de Tucumán para llegar a Yerba Buena. La conexión con la Fanzolato, sin dudas, descomprimirá el tránsito, porque conectará estos sectores con la avenida Perón en cuestión de minutos.