Cómo encontrar una solución al caos del tránsito que se repite todos los días en el Camino del Perú

El problema de las jurisdicciones

Uno de los principales obstáculos, según Lobo Chaklián, es que las decisiones se toman muchas veces de manera aislada. “No puede ser un compartimiento de estancos. Tiene que estar sentado el intendente de Yerba Buena, el de Tafí Viejo, el de San Miguel de Tucumán, de Las Talitas, todo lo que es el ámbito del Gran Tucumán, en una misma mesa”, planteó.