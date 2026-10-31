De las mariposas al cambio climático: la ecología ya no puede esperar

Riqueza natural

Desde las Yungas, con sus selvas de montaña y bosques nublados, hasta los pastizales de altura, los valles y los ambientes áridos, Tucumán concentra una riqueza natural excepcional en un territorio relativamente pequeño. Estos ambientes cumplen funciones esenciales: regulan el escurrimiento del agua, contribuyen a la estabilidad de las cuencas, almacenan carbono y sostienen una biodiversidad que también forma parte de nuestra identidad cultural. Sin embargo, haber avanzado en la creación de áreas protegidas no significa que hayamos resuelto el problema de su conservación. Existe una distancia considerable entre declarar un territorio protegido y garantizar que efectivamente lo esté. Las áreas naturales requieren presupuestos acordes para garantizar personal, infraestructura adecuada, investigación científica, monitoreo, prevención de incendios, control de actividades ilegales y restauración ambiental. Y mas aun se debería considerar que las áreas protegidas formen parte de la Subsecretaria de Ambiente y no de la Producción. Esta es una de las grandes deudas pendientes de la política ambiental. En definitiva, debemos avanzar más allá de las buenas intenciones. No alcanza con reconocer la importancia de un parque o una reserva en una ley o un decreto: es necesario asignarle los recursos que permitan sostener su funcionamiento a lo largo del tiempo. Invertir en ellas no debería considerarse un gasto prescindible, sino una inversión en seguridad hídrica, prevención de riesgos, conservación de la biodiversidad, investigación, educación y desarrollo local.