Filosofía con soda (segunda parte)

Con este mensaje mi mujer inauguró la temporada de soda en casa. Es sabido que el calor hace que el líquido refrescante y alegre tenga enorme demanda en Tucumán. Ahora bien, esa mezcla de agua y aire que como que se derrite en la boca hasta lo esencial es un asco que le hierve a uno en la garganta cuando está a temperatura ambiente. Entra entonces en funciones la institución mencionada por mi esposa, una especie de ministerio de la soda que vela por la cadena de frío y no perdona a quien la interrumpe. Tener soda y no haberla enfriado debería ser un delito no excarcelable. Mayor debe ser la pena de quien saca un sifón frío, se sirve y lo deja calentándose sobre la mesa, de modo que el próximo encuentra soda, pero la versión Hyde, caliente y sin el empuje fresco de las burbujas.