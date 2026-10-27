Camino del Perú: proponen un carril exclusivo para motos y una reestructuración vial hasta Cebil Redondo

En diálogo con LA GACETA, el concejal Facundo Vargas Aignasse explicó que la iniciativa surgió de los reclamos de quienes transitan diariamente por la zona y de los vecinos que viven en sus inmediaciones. “Lo que busca la ordenanza es realizar obras para ordenar la circulación, la semaforización y explorar la posibilidad de implementar el carril exclusivo para motocicletas”, señaló. Esta última alternativa, aclaró, dependerá de los estudios técnicos que permitan determinar su viabilidad.