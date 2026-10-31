Binance, tras sufrir un hackeo, informó que cubrirá con fondos propios las pérdidas

Binance, el exchange más grande del mundo, sufrió el hackeo más importante de la historia cripto: U$S 6.300 millones robados en unos 20 minutos. Un exchange es un blanco permanente, porque concentra en un solo lugar los activos de millones de personas. En la mayoría de los casos, como el de Binance, opera desde jurisdicciones débiles en regulación y enforcement, donde nadie tiene la capacidad real de rastrear, recuperar ni hacer responder a nadie. Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de FDI, advierte que la alternativa más usada tampoco resuelve el problema.