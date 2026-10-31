Binance, tras sufrir un hackeo, informó que cubrirá con fondos propios las pérdidas

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, afirmó que la plataforma cubrirá con recursos propios las pérdidas causadas por el ataque que comprometió una de sus billeteras calientes y que fue valuado por la empresa en más de U$S 6.300 millones. En un video difundido tras el incidente, el ejecutivo sostuvo que los activos de los clientes permanecen seguros y que el exchange trabaja para reanudar los retiros antes del domingo.
Teng dijo que Binance ya reservó U$S 6.340 millones de fondos corporativos para responder por los activos sustraídos. De esa suma, precisó que USD 5.000 millones ya se encuentran en las mismas criptomonedas afectadas, entre ellas bitcoin (BTC), ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) y BNB. El resto, indicó, será adquirido en los mercados y mediante operaciones extrabursátiles, conocidas como OTC.
“Estamos completando la compra de la cantidad restante adquiriendo activos de tokens a través de canales de mercado y canales OTC”, señalaron desde la compañía que es una de las líderes en el mundo cripto. Explicó que se está haciendo ese procedimiento “para igualar el formato de los activos de tokens restantes y abordar cualquier déficit de activos” y aclaró que “este paso puede tomar más tiempo porque algunos tokens pueden tener baja liquidez y el acuerdo OTC también toma tiempo”.
Por otra parte, indicó que “estas cifras no incluyen activos congelados o protegidos, que siguen sujetos a recuperación y verificación en curso”.
Binance precisó que “actualmente, $ 3.000 millones han sido congelados, gracias a nuestros socios de la industria” y señaló que está “trabajando con socios y fuerzas del orden para recuperar los activos congelados”. “Continuaremos utilizando recursos de la empresa para cubrir el déficit confirmado y proporcionaremos más actualizaciones verificadas a medida que avancen los esfuerzos de recuperación”, agregó la empresa.
Finalmente sostuvo que “en última instancia, todos los fondos de los usuarios se verificarán públicamente a través de nuestra Prueba de Reservas”.
El hackeo al mayor exchange del mundo reabre el debate sobre dónde y cómo resguardar bitcoin: ni concentrado en una plataforma ni guardado, sin estrategia sucesoria, en una billetera fría.
Binance, el exchange más grande del mundo, sufrió el hackeo más importante de la historia cripto: U$S 6.300 millones robados en unos 20 minutos. Un exchange es un blanco permanente, porque concentra en un solo lugar los activos de millones de personas. En la mayoría de los casos, como el de Binance, opera desde jurisdicciones débiles en regulación y enforcement, donde nadie tiene la capacidad real de rastrear, recuperar ni hacer responder a nadie. Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de FDI, advierte que la alternativa más usada tampoco resuelve el problema.
Billetera fría
Muchos responden: “Por eso yo tengo mis bitcoins en una billetera fría”. Perfecto, nadie te los hackea. Pero ¿qué pasa si te pasa algo? Si tenés un ACV y quedás vivo, pero sin poder hablar ni recordar la clave, ¿quién accede a esos fondos? ¿Quién puede darte de comer con ese dinero? Y si morís, ¿tu familia sabe que existe? ¿Sabe dónde está la frase semilla? ¿Hay una estrategia sucesoria y hereditaria, o todo vive solamente en tu cabeza?
“Una billetera fría no tiene un banco al que llamar, ni un juez que pueda ordenar un desbloqueo, ni una contraseña que se pueda recuperar”, afirma el CEO de FDI. Y concluye que, sin una estrategia sucesoria y hereditaria, “la billetera fría no protege tu patrimonio: lo entierra”.