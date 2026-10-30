El mercado cripto cayó tras el informe de Binance sobre el hackeo: bitcoin y BNB, entre las monedas afectadas

El mercado de lascriptomonedas volvió a registrar fuertes pérdidas este viernes luego de que Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, informara sobre un incidente de seguridad que habría comprometido fondos por miles de millones de dólares. La compañía comunicó que logró congelar una parte de los activos afectados y que cubrirá las pérdidas con recursos propios y del fondo de protección SAFU.