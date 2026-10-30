El mercado cripto cayó tras el informe de Binance sobre el hackeo: bitcoin y BNB, entre las monedas afectadas

Resumen para apurados
- El mercado cripto cayó este viernes luego de que Binance reportara un hackeo de hasta U$S 6.300 millones, lo que desplomó el valor de bitcoin y otras divisas.
- El atacante vulneró la computadora de un ingeniero de la firma para extraer fondos. La empresa y firmas como Tether lograron inmovilizar parte de los activos robados.
- Binance frenó retiros y prometió cubrir pérdidas con su fondo SAFU, mientras prepara una nueva prueba de reservas ante la incertidumbre sobre la seguridad del sector.
El mercado de lascriptomonedas volvió a registrar fuertes pérdidas este viernes luego de que Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, informara sobre un incidente de seguridad que habría comprometido fondos por miles de millones de dólares. La compañía comunicó que logró congelar una parte de los activos afectados y que cubrirá las pérdidas con recursos propios y del fondo de protección SAFU.
La noticia profundizó la tendencia bajista que venían mostrando las principales monedas digitales. El bitcoin llegó a caer hasta los U$S 76.355 durante la noche del jueves, su nivel más bajo en seis semanas. El ether también retrocedió hasta los U$S 2.238,76, su menor cotización en dos meses.
Durante la mañana, el bitcoin se negociaba a U$S 77.789,77 por unidad, mientras que el ether cotizaba en torno a los U$S 2.221,74. El token BNB, vinculado al ecosistema de Binance, llegó a desplomarse un 10%, aunque posteriormente recuperó parte de las pérdidas y registró un avance del 2,7%.
Binance estimó en U$S 6.300 millones el impacto total del incidente de seguridad y aseguró que se hará cargo de todas las pérdidas. Según informó la compañía, consiguió congelar cerca de U$S 3.000 millones de los activos involucrados mediante intervenciones en la cadena de bloques.
La investigación preliminar apunta a que el atacante habría conseguido ingresar a un contenedor de servicio a través de la computadora portátil comprometida de un ingeniero del área de DevOps, vinculada al desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos. Desde ese entorno, habría ejecutado operaciones de retiro sin autorización.
"No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras", sostuvo la empresa en una publicación en X. También anticipó que difundirá un informe técnico cuando finalice la investigación y pueda confirmar los detalles del episodio.
La plataforma aseguró que los fondos de sus clientes permanecen protegidos y anunció que publicará una nueva Prueba de Reservas una vez concluidas las tareas de revisión y reparación de los sistemas afectados.
Las medidas de seguridad y el impacto del hackeo
En respuesta al incidente, Binance interrumpió temporalmente los retiros mientras sus equipos técnicos realizan verificaciones de seguridad. La compañía explicó que las operaciones se restablecerán cuando considere que el problema fue completamente resuelto.
"Nuestro equipo está realizando verificaciones de seguridad. Los retiros se reanudarán tan pronto como el problema de seguridad se haya resuelto completamente. Los fondos de los usuarios siguen siendo seguros", comunicó la empresa.
El episodio también motivó la intervención de Tether y Circle, los dos principales emisores de monedas estables (stablecoins), que inmovilizaron activos vinculados al incidente. Entre las cifras difundidas, el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, destacó el congelamiento de U$S 971 millones por parte de Tether y de U$S 823 millones por Circle.
La compañía recomendó a sus usuarios mantenerse atentos ante posibles intentos de fraude y evitar abrir enlaces, responder mensajes o proporcionar información de sus cuentas a través de canales que no sean los oficiales.
La reacción de Elon Musk y Changpeng Zhao
Elon Musk fue uno de los primeros empresarios en reaccionar a la información sobre el presunto hackeo. El magnate compartió una publicación de "The Kobeissi Letter" y lanzó una advertencia sobre las vulnerabilidades informáticas que enfrenta el sector de las criptomonedas: "Cada día es un día cero".
La expresión hace referencia a las llamadas vulnerabilidades de día cero (zero-day), fallas de seguridad que pueden ser aprovechadas por atacantes antes de que los desarrolladores conozcan su existencia o dispongan de una solución para corregirlas.
Por su parte, Changpeng Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance, reconoció que el episodio "parece un hackeo", aunque insistió en que los fondos de los usuarios están protegidos. "¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance", escribió en X. Según Bloomberg, Zhao continúa siendo el principal accionista de la compañía.
El empresario también valoró la rápida respuesta de los emisores de monedas estables. "Agradezco el congelamiento rápido de Tether (U$S 971 millones) y Circle (U$S 823 millones)", expresó. Sin embargo, marcó distancia de la actual conducción de la plataforma. "Ya no gestiono Binance (.com), pero como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos", agregó.
Zhao fundó Binance en 2017 y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la industria de los activos digitales. En 2023 se declaró culpable de un delito grave por no haber impedido operaciones de lavado de dinero en la plataforma. Como consecuencia, dejó la dirección ejecutiva y recibió una condena de prisión por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.
Tras recuperar la libertad, recibió en 2025 un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, según informó la agencia Associated Press.