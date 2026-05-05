Juraron los 10 nuevos defensores que se incorporan al Ministerio Pupilar: quiénes son
Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo encabezó este martes la jura de 10 nuevos defensores oficiales en el Teatro Mercedes Sosa para fortalecer la asistencia jurídica del Ministerio Pupilar en Tucumán.
- El proceso, iniciado en marzo con acuerdo legislativo en abril, apunta a descentralizar la justicia mediante oficinas móviles que asisten a sectores vulnerables y comunas rurales.
- La incorporación busca garantizar igualdad de derechos en un contexto de crisis económica, consolidando a la justicia tucumana como un referente de modernización y federalismo.
En el Teatro Mercedes Sosa, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este martes la jura y puesta en funciones de 10 nuevos defensores oficiales que se incorporan a los centros judiciales del Ministerio Pupilar y de la Defensa de la provincia.
Durante la ceremonia, el mandatario explicó el rol que cumplen los defensores oficiales en el contexto actual. “El trabajo de los defensores no solo es importante, sino muchas veces decisorio, sobre todo en una situación económica y social compleja que genera nuevas problemáticas en nuestras comunidades”, sostuvo.
En esa línea, remarcó la decisión de avanzar en la descentralización del servicio de justicia. “Que los defensores lleguen a municipios, comunas y zonas rurales es una gran decisión. Federalizar y descentralizar la defensa nos permite adelantarnos a problemas que, de otro modo, podrían agravarse”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de actuar de manera preventiva para evitar consecuencias irreparables.
El gobernador también valoró el acompañamiento institucional de los tres poderes del Estado y destacó la evolución del sistema judicial tucumano. “El Poder Judicial de Tucumán es uno de los que más se ha consolidado a nivel nacional. Se han cubierto vacantes, se ha incorporado tecnología y hoy tenemos una justicia en pleno funcionamiento”, indicó.
El acto contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo, quien remarcó que las designaciones forman parte del compromiso de garantizar igualdad en el acceso a derechos. “Son 10 defensores cuyos pliegos fueron remitidos a mediados de marzo. El 16 de abril la Legislatura dio su acuerdo y hoy se culmina el proceso con su puesta en funciones”, explicó.
Acevedo sostuvo que estas incorporaciones representan “acceso a justicia”, especialmente para sectores vulnerables. “Se trata de personas que no pueden contratar un abogado. El Ministerio Pupilar y de la Defensa garantiza ese derecho no solo en la Capital, sino en toda la provincia, incluso con un móvil que llega a las 93 comunas rurales”, detalló.
Por su parte, el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, celebró la incorporación de los nuevos funcionarios. “Vienen a cubrir necesidades imperiosas para garantizar el acceso a justicia en todo el territorio, especialmente para las personas más vulnerables”, afirmó. Además, explicó que el organismo cuenta con oficinas móviles y espacios de atención jurídica primaria que permiten abarcar toda la geografía provincial.
Los nuevos defensores y defensoras que asumieron funciones son: Marcela Alejandra Cardozo Sánchez, Marcela Eugenia De Mari, Juan Facundo Masaguer, Georgina Graciela Medina, Ana Ricco Falú, María Alejandra Rivas, María Alejandra Rodríguez, Gabriela Sami, Diego Javier Trabadelo y Fernando Antonio Vera.
En representación de los designados, la abogada Marcela Eugenia De Mari, oriunda de Juan Bautista Alberdi, expresó su emoción por asumir el cargo como defensora de la Niñez y Capacidad Restringida. “Es un honor después de haber transitado tantos concursos y exámenes”, señaló, y destacó la importancia de trabajar junto a sectores especialmente vulnerables.
En tanto, Fernando Antonio Vera, quien asumió en el Centro Judicial Monteros, enfatizó que la defensa pública “es el primer lugar al que accede la población, principalmente en contextos económicos difíciles”.
Por último, Marcela Alejandra Cardozo Sánchez remarcó el compromiso social de la función. “El trabajo del defensor no es solo académico, sino que implica una gran responsabilidad social. Garantizar el acceso a la justicia es un desafío central”, afirmó.
La ceremonia incluyó además la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del cantautor tucumano Jorge 'Coqui' Sosa, en un acto que reunió a autoridades provinciales, legisladores, magistrados e intendentes.