El Gobierno afirmó que eliminó 81.000 puestos de trabajo y defendió la reducción del Estado

Resumen para apurados
- Funcionarios de Desregulación defendieron este martes en Diputados la baja de 81.000 empleos públicos desde 2023 para generar un ahorro permanente.
- Durante el debate presupuestario, detallaron que los ministerios cayeron de 18 a 8 y los cargos jerárquicos bajaron 40%, ahorrando más de $50.000 millones anuales.
- La reforma busca consolidar un Estado más chico y eficiente hacia 2027, aunque la oposición cuestiona el alcance de los recortes y el funcionamiento administrativo.
El Gobierno nacional defendió la reducción de la estructura estatal y afirmó que eliminó 81.000 puestos de trabajo desde 2023. Funcionarios del Ministerio de Desregulación expusieron este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y aseguraron que los recortes generan un “ahorro permanente” para el Presupuesto.
La presentación se realizó en el marco del debate del proyecto de ley de ingresos y egresos para 2027. Estuvo a cargo de Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, ambos integrantes de la cartera que conduce Federico Sturzenegger. La comisión es presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch.
“Después de tres años tenemos un Estado que es mucho más chico del que recibimos en 2023. Tenemos menos ministerios, tenemos menos cargos, organismos y 81.000 empleados públicos menos”, sostuvo Fariña. Y agregó: “No solo estamos teniendo un Estado más chico, sino también estamos redefiniendo el rol del Estado y cuál es su funcionamiento”.
En ese sentido, el funcionario remarcó que “el ahorro es permanente” y detalló los cambios implementados en la estructura de la administración nacional.
Menos ministerios y cargos jerárquicos
Según la exposición oficial, los ministerios pasaron de 18 en 2023 a los ocho actuales. En tanto, las autoridades superiores, entre ministros, secretarios y subsecretarios, se redujeron de 307 a 192. La baja fue del 40% y, de acuerdo con las estimaciones presentadas, representa un ahorro anual de $15.000 millones en el Presupuesto.
En la administración central, los cargos disminuyeron de 2.476 a 1.994, lo que implica unas 500 posiciones menos y la eliminación de una cantidad similar de áreas. Fariña precisó que ese recorte supone un ahorro anual de $35.000 millones únicamente en salarios de funcionarios.
La reorganización también alcanzó a los organismos públicos, que pasaron de 117 a 91, una reducción del 22%.
Además, el funcionario informó que durante el último año se aprobaron más de 140 normas de estructuras destinadas a mejorar el funcionamiento de los distintos organismos.
La reducción del empleo público
En relación con la dotación de personal, Fariña indicó que el empleo público nacional cayó un 16% durante los tres años analizados. En lo que va de 2026, la reducción fue de casi 20.000 personas, concentrada principalmente en el personal civil de la Administración Pública Nacional.
La exposición se apoyó en una comparación con la gestión anterior y en el argumento de que el ajuste no responde a una medida coyuntural. Según explicaron los funcionarios, el proceso incluyó la redefinición de funciones, la eliminación de áreas consideradas duplicadas y el traspaso de tareas que podrían ser asumidas por provincias, municipios o el sector privado.
También señalaron que no se crearon nuevos puestos para reemplazar los cargos suprimidos.
El debate por el Presupuesto 2027
La presentación se produjo en la recta final del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en la comisión. Mientras el oficialismo buscó destacar las reformas estructurales y el impacto fiscal de la reducción del Estado, la oposición planteó preguntas sobre el alcance de los recortes y la dimensión del propio Ministerio de Desregulación.
Los funcionarios insistieron en que el ahorro obtenido es estructural y permanente. Además, sostuvieron que la redefinición del rol estatal apunta a mejorar los procesos de contratación, la transparencia y el funcionamiento interno de la administración nacional.