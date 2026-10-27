El Gobierno afirmó que eliminó 81.000 puestos de trabajo y defendió la reducción del Estado

La presentación se realizó en el marco del debate del proyecto de ley de ingresos y egresos para 2027. Estuvo a cargo de Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, ambos integrantes de la cartera que conduce Federico Sturzenegger. La comisión es presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch.