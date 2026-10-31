Josefina Carro: “Tucumán tiene una identidad vitivinícola propia que queremos mostrar al país”
En el marco del encuentro anual del Coprovi, que se desarrolla en Cafayate, la presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán brindó su mirada sobre la importancia de estos espacios para esta industria. El sentido de estar presente, que excede lo obvio.
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