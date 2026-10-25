Mañana fresca y lluvia en Tucumán: el plan perfecto para celebrar el Día Mundial de la Pasta con platos caseros

Una variante rellena que admite una mezcla de vegetales salteados con calabaza y queso. Para darles forma sin moldes profesionales, un truco consiste en colocar la lámina de masa sobre una cubetera de hielo, presionar cada hueco, ubicar el relleno, sellar con otra capa de masa y cortar los cuadrados. Se completan con una crema de verdeo suave, lograda rehogando cebolla de verdeo picada en manteca y sumando crema de leche con una pizca de nuez moscada.