Tiramisú proteico y sin azúcar: la receta con avena y yogur que resuelve el postre en pocos minutos

Para lograr la textura adecuada, es fundamental el tiempo de refrigeración. El postre requiere permanecer en la heladera durante al menos una hora o un par de horas antes de consumir. De la misma manera, el reposo prolongado de un día para otro permite que el bizcocho absorba homogéneamente la humedad del café y la crema, haciendo que los sabores se integren de forma similar al tiramisú tradicional.