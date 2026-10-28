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Tiramisú proteico y sin azúcar: la receta con avena y yogur que resuelve el postre en pocos minutos

La adaptación del clásico postre italiano reemplaza las vainillas por un bizcocho casero de avena hecho en dos minutos y suma proteínas mediante yogur griego y suplemento de vainilla o leche en polvo.

Tiramisú proteico y sin azúcar.
Tiramisú proteico y sin azúcar. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.
Por Redacción Sociedad Hace 15 Min

La búsqueda de alternativas dulces compatibles con planes de alimentación saludables impulsó la popularización en TikTok de una versión proteica e individual del tiramisú clásico. 

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La propuesta, difundida por creadoras de contenido gastronómico como @vidafitrecetas y @keygonzalez, resuelve el postre italiano tradicional en pocos minutos al reemplazar las vainillas por un bizcocho instantáneo a base de harina de avena cocinado en el microondas.

Esta reelaboración elimina el uso de horneados prolongados y sustituye la pesada crema a base de queso mascarpone por combinaciones livianas que incrementan el valor proteico final de la preparación. 

La clave del éxito de esta preparación en redes radica en que conserva el perfil de sabor característico del café, la vainilla y el cacao amargo, adaptándolo a un formato individual en vaso o fuente pequeña.

Ingredientes y reemplazos clave del tiramisú para elevar el valor nutricional

El cambio estructural de la receta tradicional comienza en la base del postre. Para sustituir las vainillas industriales, se elabora un bizcocho casero mezclando de uno a dos huevos, harina de avena (de tres cucharadas a media taza), cacao amargo, polvo para hornear y endulzante sin azúcar como stevia o eritritol. 

Según las variantes de preparación, a la masa se le puede incorporar también una cucharada de leche y un chorro de café cargado para intensificar el aroma.

Por su parte, la crema clásica se transforma mediante una base de yogur griego natural o queso crema light. Para alcanzar una consistencia cremosa y potenciar el aporte proteico, la mezcla se integra con una medida de proteína en polvo sabor vainilla.

En caso de no contar con este suplemento comercial, las recetas sugieren reemplazarlo por dos cucharadas de leche en polvo o por la combinación de yogur griego con queso crema light y extracto de vainilla.

Paso a paso de la receta

La preparación del bizcocho base requiere apenas integrar los ingredientes en un recipiente apto para microondas y cocinar a potencia máxima durante un tiempo estimado de entre uno y dos minutos, según las características del equipo. 

Una vez finalizada la cocción, la masa debe dejarse enfriar por completo antes de ser troceada en pequeñas tiras o cuadrados que imiten la forma y función de las vainillas convencionales.

El armado se realiza alternando capas en un vaso o recipiente individual. Cada fragmento de bizcocho se humedece brevemente en media taza de café fuerte frío (evitando que se desparrame por exceso de líquido) y se dispone como base. 

Por encima se coloca una capa de la mezcla de yogur proteico y se repite la secuencia de capas. El postre se finaliza espolvoreando cacao amargo en polvo en la superficie y opcionalmente entre cada una de las capas.

Para lograr la textura adecuada, es fundamental el tiempo de refrigeración. El postre requiere permanecer en la heladera durante al menos una hora o un par de horas antes de consumir. De la misma manera, el reposo prolongado de un día para otro permite que el bizcocho absorba homogéneamente la humedad del café y la crema, haciendo que los sabores se integren de forma similar al tiramisú tradicional.

Precisión en el aporte nutricional del tiramisú saludable

La receta permite una alta flexibilidad de adaptación según los insumos disponibles en el hogar. Si bien el uso de suplemento de proteína en polvo y yogur griego maximiza el perfil proteico, el empleo de leche en polvo o queso crema ligero constituye una alternativa accesible que mantiene la frescura de la preparación aunque varíe levemente la textura final.

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Por último, los análisis técnicos remarcan que el aporte calórico y proteico exacto del postre varía en función de las marcas y productos específicos utilizados en el armado. Si bien las publicaciones virales promocionan la receta bajo la etiqueta de "sin harina ni azúcar", la preparación contiene harina de avena, lo que representa una alternativa libre de harinas refinadas de trigo pero no un alimento totalmente desprovisto de carbohidratos.

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