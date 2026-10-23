Política

La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará

La resolución 95/26, que establece la contratación directa para adquirir el inmueble, superó los controles preventivos del Tribunal de Cuentas.

EN AVENIDA KIRCHNER 3.190. La JEP avanza con los trámites para tener su propia sede. Foto de Osvaldo Ripoll / LA GACETA.
EN AVENIDA KIRCHNER 3.190. La JEP avanza con los trámites para tener su propia sede. Foto de Osvaldo Ripoll / LA GACETA.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de Tucumán obtuvo el aval del Tribunal de Cuentas para comprar un inmueble propio por contratación directa con miras a los próximos comicios provinciales.
  • La operación se formalizó mediante la resolución 95/26, la cual superó con éxito las auditorías y controles preventivos requeridos por el órgano de control local.
  • La adquisición dotará al organismo de infraestructura definitiva para optimizar la organización y logística institucional hacia las elecciones de 2027.
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