La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará

Resumen para apurados
- La Junta Electoral de Tucumán obtuvo el aval del Tribunal de Cuentas para comprar un inmueble propio por contratación directa con miras a los próximos comicios provinciales.
- La operación se formalizó mediante la resolución 95/26, la cual superó con éxito las auditorías y controles preventivos requeridos por el órgano de control local.
- La adquisición dotará al organismo de infraestructura definitiva para optimizar la organización y logística institucional hacia las elecciones de 2027.
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