Subsidios a la luz en Tucumán: quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite

El nuevo esquema de subsidios a la energía eléctrica comenzará a regir en noviembre en Tucumán y podría alcanzar a miles de usuarios que todavía no están incorporados al sistema. Así lo explicó el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), Eduardo Cobos, quien detalló quiénes pueden acceder al beneficio, cuáles son las condiciones y dónde realizar el trámite.