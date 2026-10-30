Subsidios a la luz en Tucumán: quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite
Resumen para apurados
- En Tucumán, el Ersept anunció que en noviembre regirá un nuevo subsidio eléctrico para aliviar los aumentos en hogares que no superen tres canastas básicas.
- La medida amplía el tope subsidiado a 300 kWh con 42% de descuento; 366.000 usuarios ya están incluidos y otros 80.000 deberán inscribirse de forma presencial o virtual.
- El beneficio busca amortiguar las subas de tarifas nacionales durante el verano, mientras las autoridades instan a la población a mantener un uso racional de la energía.
El nuevo esquema de subsidios a la energía eléctrica comenzará a regir en noviembre en Tucumán y podría alcanzar a miles de usuarios que todavía no están incorporados al sistema. Así lo explicó el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), Eduardo Cobos, quien detalló quiénes pueden acceder al beneficio, cuáles son las condiciones y dónde realizar el trámite.
Según el funcionario, actualmente unos 366.000 usuarios reciben el subsidio de manera automática y no necesitan volver a inscribirse. Sin embargo, estimó que todavía hay más de 80.000 personas que podrían incorporarse y no lo hicieron por desconocimiento, dificultades para completar el formulario o problemas de acceso a internet.
Cobos destacó que una de las principales modificaciones del esquema es la ampliación del consumo subsidiado, que pasa de 150 a 300 kilovatios hora (kWh). Además, se contempla un descuento del 42%, una medida que, según explicó, representa un alivio para los hogares tucumanos frente al incremento del costo de la energía.
Quiénes pueden acceder al subsidio de luz en Tucumán
El interventor del Ersept explicó que podrán solicitar el beneficio los hogares cuyos ingresos familiares no superen el equivalente a tres canastas básicas. También existen condiciones particulares para determinados grupos, como los titulares de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los excombatientes.
Entre los criterios que se tienen en cuenta para determinar el acceso al subsidio figuran:
Ingresos familiares: no deben superar el equivalente a tres canastas básicas.
Discapacidad: los hogares que cuentan con un integrante con Certificado Único de Discapacidad pueden acceder al beneficio.
Ex combatientes: también están contemplados dentro del esquema.
Vehículos: tener un automóvil de menos de tres años de antigüedad puede representar un impedimento para acceder.
Inquilinos: se contempla el monto del alquiler al evaluar la situación económica del hogar.
Cobos aclaró que la evaluación se realiza en función de los ingresos del grupo familiar y del medidor correspondiente al servicio eléctrico.
Cómo hacer el trámite para acceder al subsidio
Quienes todavía no reciben el beneficio deberán realizar una inscripción personal. Para ello, podrán acercarse a las oficinas del Ersept, ubicadas en Córdoba 560, donde se amplió la atención para facilitar el acceso al programa.
Según informó Cobos, las oficinas atienden de 8 a 17. Además, el organismo está capacitando personal y organizando operativos móviles para llegar a distintos puntos de la provincia.
También se podrá consultar y realizar la gestión a través de la página oficial del sistema de subsidios. El funcionario recomendó insistir si la plataforma presenta inconvenientes durante la carga de datos, ya que en ocasiones pueden producirse errores o rechazos del sistema.
El interventor remarcó que no existe una fecha límite para inscribirse. No obstante, el nuevo esquema comenzará a aplicarse desde el 1 de noviembre, por lo que aconsejó iniciar el trámite cuanto antes para evitar perder meses de cobertura.
Qué pasará con quienes ya reciben el subsidio
Cobos aclaró que los usuarios que actualmente están incorporados al sistema no deberán realizar ningún trámite adicional. El beneficio se actualizará automáticamente y comenzará a reflejarse en las facturas correspondientes al nuevo esquema.
En ese sentido, destacó que la ampliación del consumo subsidiado de 150 a 300 kWh y la aplicación de un descuento del 42% representan un alivio para las economías familiares.
Cobos respondió a las críticas por los aumentos en las boletas
Durante la entrevista, el titular del Ersept también se refirió a los cuestionamientos de usuarios y organizaciones de consumidores por el incremento de las facturas de electricidad.
Aseguró que desde que asumió la intervención del organismo, hace menos de tres meses, no se autorizaron aumentos tarifarios. Explicó que los principales incrementos responden a las actualizaciones del precio de la energía dispuestas por el Gobierno nacional y a la reducción de los subsidios nacionales.
En cambio, sostuvo que las actualizaciones provinciales responden al contrato de concesión y se mantienen por debajo de la inflación acumulada. También señaló que trabajan junto con la Legislatura en posibles modificaciones para mejorar las condiciones del servicio y evitar cargos que considera necesario revisar, como el cobro de reconexiones en determinadas circunstancias.
Por último, Cobos pidió a los usuarios que acompañen el alivio tarifario con un consumo responsable de electricidad. Recomendó utilizar equipos de mayor eficiencia energética y prestar atención al etiquetado al momento de comprar electrodomésticos.
"El subsidio viene a ser un suavizante, pero tenemos que acostumbrarnos a hacer un uso racional de la energía", sostuvo.