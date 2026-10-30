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Música, talleres y debates: así será el festival gratuito sobre salud mental en Tucumán

El 7 de noviembre, el Museo Casa de la Ciudad reunirá charlas, stand up, feria y talleres en una tarde abierta para hablar de salud mental desde distintos lugares.

PRIMERA EDICIÓN. El Festival Disonante se realizará el 7 de noviembre en el Museo Casa de la Ciudad con entrada libre y gratuita.
PRIMERA EDICIÓN. El Festival Disonante se realizará el 7 de noviembre en el Museo Casa de la Ciudad con entrada libre y gratuita. / GENTILEZA DE PRENSA
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El CEA realizará la segunda edición del Festival Disonante el 7 de noviembre en Tucumán para abordar la salud mental mediante el arte y el debate.
  • El evento gratuito en el Museo Casa de la Ciudad incluirá radio abierta, feria, talleres y charlas sobre territorio, juventudes y políticas públicas.
  • La propuesta busca desestigmatizar la salud mental y fomentar el bienestar colectivo a través de la cultura y la integración comunitaria en la provincia.
Resumen generado con IA

Hablar de salud mental también puede pasar por escuchar música, recorrer una feria, ver stand up o sentarse a conversar con otros. Esa es la propuesta de la segunda edición del Festival Disonante, que se realizará el sábado 7 de noviembre en San Miguel de Tucumán.

La jornada comenzará a las 16 en el Museo Casa de la Ciudad. Durante la tarde habrá una radio abierta, mesas de conversación sobre salud mental, juventudes, territorio, política y comunicación, además de espectáculos de danza, música y humor.

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El encuentro es organizado por el Centro de Estudios y Acciones en Salud Mental y Derechos Humanos (CEA), un colectivo que trabaja en la provincia. La programación fue pensada alrededor de tres ejes: territorio, juventudes y comunicación y política que se pondrán en diálogo con la salud mental desde experiencias y proyectos de la provincia.

Qué habrá en el festival

La radio abierta dará inicio a la programación a las 16. Media hora después comenzará la mesa “Territorio, comunidad y salud mental”, con la participación de Rony López, Soledad Barreto y MetaBici.

A las 17.30 llegará el primer momento artístico de la tarde con una presentación de danza y música de Malamb. Luego, desde las 18, la conversación volverá a centrarse en los jóvenes con la mesa “Juventudes y salud mental”, en la que participarán Martín Landers y Proyecto MAP.

ACTIVIDADES. Durante toda la tarde habrá feria de artesanías y libros, collage, cerámica, animación y gastronomía. ACTIVIDADES. Durante toda la tarde habrá feria de artesanías y libros, collage, cerámica, animación y gastronomía. / GENTILEZA DE PRENSA

El humor también tendrá su espacio. A las 19 se presentará Leo Forgas con un show de stand up. Media hora más tarde comenzará la última mesa del cronograma, dedicada a pensar los cruces entre política, comunicación y salud. Participarán el psiquiatra Matías Tolosa, MetaCrisis y Paula Villaluenga.

El cierre musical estará a cargo de la cantautora Natalia A., que se presentará desde las 20.

Cuándo y dónde será el Festival Disonante

La segunda edición será el sábado 7 de noviembre desde las 16 en el Museo Casa de la Ciudad, avenida Salta 532, en San Miguel de Tucumán.

La participación es abierta y gratuita, así que quienes quieran asistir podrán acercarse directamente al museo durante la jornada.

Feria, talleres y actividades durante toda la tarde

No será necesario seguir todo el cronograma para participar. Mientras se desarrollen las mesas y los espectáculos habrá propuestas permanentes para quienes quieran recorrer el lugar a su ritmo.

Durante la jornada funcionará una feria de artesanías y libros y habrá espacios de collage, cerámica y animación. También se sumará una propuesta gastronómica.

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La idea de Disonante es cruzar salud mental, cultura y comunidad en un mismo espacio. Desde la organización plantean que hablar de estos temas no implica solamente pensar en diagnósticos o tratamientos, sino también en los vínculos, los espacios compartidos, los derechos y las formas de construir bienestar colectivo.

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