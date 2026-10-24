Tucumán: ¿Cómo estará el tiempo este domingo 25 de octubre?

Resumen para apurados
- El SMN prevé lluvias y una máxima de 17°C para este domingo 25 de octubre en San Miguel de Tucumán debido a la persistente inestabilidad climática.
- Las precipitaciones se concentrarán durante la madrugada y la mañana con chances de hasta el 70%, mientras que hacia la noche el cielo continuará mayormente nublado.
- A partir del lunes cesarán las lluvias y comenzará un paulatino ascenso de temperatura en la provincia, con máximas que alcanzarán los 25°C hacia el final de la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con chaparrones y lluvias en San Miguel de Tucumán. La temperatura máxima llegará a los 17°C y las probabilidades de precipitaciones alcanzarán hasta el 70% durante la madrugada y la mañana.
El tiempo en Tucumán continuará inestable este domingo 25 de octubre, con lluvias y chaparrones previstos para las primeras horas del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la mañana en San Miguel de Tucumán.
La jornada comenzará con una temperatura cercana a los 12°C. Por la tarde, el termómetro llegará a los 17°C, mientras que hacia la noche se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con una temperatura de alrededor de 14°C.
¿A qué hora lloverá este domingo en Tucumán?
De acuerdo con el pronóstico oficial, las mayores probabilidades de lluvia se concentrarán durante la madrugada y la mañana del domingo. Para esos períodos se esperan chaparrones y lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.
Durante la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades que descenderán al rango del 10% al 40%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones será del 0%.
En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con dirección predominante del sudoeste durante la madrugada, del noreste por la mañana y del noroeste durante la tarde y la noche.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la próxima semana
El pronóstico extendido del SMN anticipa cambios en las temperaturas a partir del lunes. Para ese día se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 23°C, con condiciones más cálidas que las del domingo.
El martes, la temperatura oscilará entre los 14°C y los 22°C, mientras que el miércoles se esperan valores de entre 13°C y 22°C. Para el jueves, el organismo anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 21°C.
Hacia el viernes, las temperaturas volverán a subir y podrían alcanzar los 25°C, con una mínima prevista de 14°C.
De esta manera, Tucumán tendrá un domingo marcado por la posibilidad de lluvias durante la primera parte del día, seguido por un ascenso de las temperaturas desde el lunes. El pronóstico puede actualizarse según la evolución de las condiciones meteorológicas.