Tucumán: ¿Cómo estará el tiempo este domingo 25 de octubre?

El tiempo en Tucumán continuará inestable este domingo 25 de octubre, con lluvias y chaparrones previstos para las primeras horas del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la mañana en San Miguel de Tucumán.