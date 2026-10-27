¿Cómo se ingresa a la carrera diplomática? Dos charlas en Tucumán

El proceso de selección incluye una evaluación psicológica, exámenes escritos y un coloquio de aptitud diplomática. Quienes obtienen una vacante ingresan al ISEN para realizar un curso de formación intensivo, de entre 18 meses y dos años, con dedicación exclusiva y una beca mensual. Al aprobarlo, se incorporan al Servicio Exterior de la Nación.