¿Cómo se ingresa a la carrera diplomática? Dos charlas en Tucumán

Resumen para apurados
- La USP-T y la UNT realizan esta semana dos charlas en Tucumán para informar a graduados universitarios cómo ingresar a la carrera diplomática argentina a través del ISEN.
- El ISEN selecciona postulantes mediante un concurso público anual con evaluaciones psicológicas, escritas y coloquios, requiriendo título de grado de al menos cuatro años.
- Quienes superen la selección accederán a una beca de formación intensiva de hasta dos años antes de incorporarse formalmente al Servicio Exterior de la Nación.
¿Qué se necesita para representar a la Argentina en otros países? Esta semana habrá dos charlas informativas en Tucumán para quienes quieran conocer cómo se ingresa a la carrera diplomática y qué implica trabajar en el Servicio Exterior de la Nación.
La primera fue ayer en la Universidad San Pablo-T (USP-T). La invitada fue Daniela Lescano, abogada nacida en Tucumán en 1971, diplomática de carrera y escritora. La actividad se realizó en la Sala de Litigación de la sede Plaza.
La exposición duró entre 20 y 30 minutos y luego hubo un espacio para preguntas. Lescano compartió su experiencia profesional y respondió consultas sobre la carrera.
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Otra charla en la UNT
Hoy, martes 27 de octubre habrá un segundo encuentro para conocer el concurso público de ingreso al Servicio Exterior. Será de 18 a 20, en el Aula Norte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, ubicada en 25 de Mayo 471.
La charla informativa abordará los requisitos, las etapas de selección y la beca de formación del ISEN. La actividad está organizada por la Facultad de Derecho y el IDELA-UNT, junto con el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
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Cómo se ingresa a la carrera diplomática
El Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), dependiente de la Cancillería argentina, organiza un concurso público anual para seleccionar a quienes integrarán la carrera diplomática.
Entre los requisitos generales figuran tener nacionalidad argentina y un título universitario de grado correspondiente a una carrera de al menos cuatro años. Los graduados de distintas disciplinas pueden postularse, siempre que cumplan las condiciones establecidas en las bases de cada convocatoria.
El proceso de selección incluye una evaluación psicológica, exámenes escritos y un coloquio de aptitud diplomática. Quienes obtienen una vacante ingresan al ISEN para realizar un curso de formación intensivo, de entre 18 meses y dos años, con dedicación exclusiva y una beca mensual. Al aprobarlo, se incorporan al Servicio Exterior de la Nación.
Los dos encuentros ofrecen una oportunidad para conocer de cerca una carrera que convoca a profesionales de distintas disciplinas y que requiere superar un proceso de selección antes de comenzar la formación diplomática.