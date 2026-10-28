Llega una feria con fotógrafos consagrados y emergentes de la provincia

La iniciativa cuenta con el apoyo de Bit Arquitectos, FET y FundaFET. Mañana habrá una pre-inauguración a las 19, para invitados e interesados; mientras que el jueves se abrirá a público también desde las 19 y hasta las 22. El sábado, dentro de la agenda de la Noche de los Museos, las puertas de la muestra se abrirán desde las 19 hasta la medianoche, con el añadido de la exhibición de la pinacoteca de la entidad anfitriona, bautizada “UMBRALes PluralES”.