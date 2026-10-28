SociedadActualidad

Llega una feria con fotógrafos consagrados y emergentes de la provincia

FO.CO se presenta como un espacio de exposición y acercamiento entre artistas contemporáneos y un público que quiere iniciarse en el coleccionismo. Los seleccionados.

UNA IMAGEN RECONOCIBLE. La fachada de la Casa Histórica fue registrada por Jimena Montenegro y forma parte de la Feria FO.CO en la FET.
UNA IMAGEN RECONOCIBLE. La fachada de la Casa Histórica fue registrada por Jimena Montenegro y forma parte de la Feria FO.CO en la FET.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto 28 Octubre 2026

Todavía resuenan los ecos de Bienal de Fotografía Documental (y hay muestras aún montadas), mientras esa expresión artística crece en su presencia en convocatorias como el 53º Salón Nacional de Tucumán que se inaugurará el sábado y el de Arte Contemporáneo que estará desde el 19 de noviembre en el Museo de la UNT.

En se contexto, entre mañana y el sábado se realizará en la Federación Económica de Tucumán (San Martín 427) la primera Feria Pop-Up de Fotografía Contemporánea (FO.CO). La propuesta reunirá a 10 fotógrafos de la provincia con exhibición y venta de obras y una sección especial con 50 fotografías de artistas tucumanos. El objetivo es ampliar el mercado local de la fotografía y acercar la producción a nuevos públicos y compradores de arte.

En esta edición inaugural se verán medio centenar de obras de Julio Pantoja, Gabriel Varsanyi, Rosalba Mirabella, Pablo Masino, Valeria Cannata, Solana Peña, Valentina Manservigi, Jimena Montenegro, El Ojo de Agamotto y Aníbal Aparicio (algunos de sus trabajos ilustran esta nota).

AUTO CLÁSICO. La pasión de El Ojo de Agamotto. AUTO CLÁSICO. La pasión de El Ojo de Agamotto.
“DIABLXS”. De una serie de Aníbal Aparicio. “DIABLXS”. De una serie de Aníbal Aparicio.

“La selección propone un recorrido por distintas trayectorias, miradas, enfoques, perspectivas y formas de abordar la imagen, con trabajos que abarcan la fotografía artística, documental, editorial, de moda y arquitectura”, se adelanta desde la organización, a cargo de Juan Grande (titular de la productora Dínamo Creativo); mientras que Lucas José ofició de director creativo.

La UNT aprobó la Licenciatura en Fotografía: qué se sabe de la nueva carrera de la facultad de Artes

La UNT aprobó la Licenciatura en Fotografía: qué se sabe de la nueva carrera de la facultad de Artes

“Fue pensada para ofrecer al público un encuentro con fotógrafos y artistas. Buscamos que quien se acerque por primera vez a la compra de fotos pueda encontrarse con obras de calidad y artistas reconocidos”, agrega Grande.

El responsable principal de la actividad insiste en la idea de que “FO.CO. propone generar nuevos vínculos entre fotógrafos, artistas, coleccionistas, profesionales, empresarios, arquitectos, diseñadores y personas interesadas en adquirir su primera obra”. “La iniciativa entiende a la fotografía no solo como una forma de expresión artística, sino también como una producción cultural capaz de circular, comercializarse y formar parte de nuevas colecciones”, explica.

NATURALEZA. La mirada de Valeria Cannata. NATURALEZA. La mirada de Valeria Cannata.
DESCANSO. Foto de Gabriel Varsanyi. DESCANSO. Foto de Gabriel Varsanyi.

Con ese objetivo, FO.CO. lanzó su página web (www.feriafoco.com.ar) para consultar anticipadamente el catálogo de obras que estarán a la venta y sus precios antes de visitar la exposición. De este modo, se pretende facilitar el acercamiento de los interesados y favorecer nuevas oportunidades.

Fotografía y retrato en Tucumán

Fotografía y retrato en Tucumán

“Gestos mínimos”

Como parte de la feria, se presentará “Gestos mínimos”, una sección especial curada por Paula Aráoz que surgió de una convocatoria dirigida a fotógrafos y fotógrafas de Tucumán en la que se reunirán 50 fotografías (a la venta) en formato postal de 15 artistas seleccionados: Nadia Salvatierra, Nahuel José, Rosario Brito Soler, Celeste Constanza, Diego Aráoz, Emilse Bejarano, Florencia Villafañe, Gonzalo Andretta, Karen Delgado, Majo Valdez, Manuel Villagrán, Nina Sosnitsky, Belinda Quinteros, Juan Ignacio Moreno y Osvaldo Melano.

SERIE NOBLEZA. La imagen de Pablo Masino. SERIE NOBLEZA. La imagen de Pablo Masino.
“BESO”. Sensualidad según Valentina Manservigi. “BESO”. Sensualidad según Valentina Manservigi.
“DEMETRIA”. Julio Pantoja recorrió distintos territorios rurales para relevar las personas que lo habitan. “DEMETRIA”. Julio Pantoja recorrió distintos territorios rurales para relevar las personas que lo habitan.

El llamado para ser parte de este segmento recibió 45 postulaciones y más de 300 imágenes. Este despliegue amplía la participación a realizadores en un formato accesible para “descubrir, adquirir y coleccionar fotografía contemporánea, acercando nuevas miradas” a potenciales coleccionistas.

Es tucumano, se dedicó a la fotografía e hizo retratos inmortales de Diego Armando Maradona

Es tucumano, se dedicó a la fotografía e hizo retratos inmortales de Diego Armando Maradona

La iniciativa cuenta con el apoyo de Bit Arquitectos, FET y FundaFET. Mañana habrá una pre-inauguración a las 19, para invitados e interesados; mientras que el jueves se abrirá a público también desde las 19 y hasta las 22. El sábado, dentro de la agenda de la Noche de los Museos, las puertas de la muestra se abrirán desde las 19 hasta la medianoche, con el añadido de la exhibición de la pinacoteca de la entidad anfitriona, bautizada “UMBRALes PluralES”.

SOLANA PEÑA. “Hombres trepan árboles de golosinas”. SOLANA PEÑA. “Hombres trepan árboles de golosinas”.
EL CUMPLE II. Una creación de Rosalba Mirabella. EL CUMPLE II. Una creación de Rosalba Mirabella.
Temas Federación Económica de TucumánMuseo Provincial de Bellas Artes Timoteo NavarroJulio Pantoja
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo
1

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
2

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
3

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas
4

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”
5

Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
2

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
3

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
4

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
Tucumán bajo alerta por tormentas: el día que el tiempo dará un giro radical y llegará el alivio

Tucumán bajo alerta por tormentas: el día que el tiempo dará un giro radical y llegará el alivio

“Emprendan, juéguensela”: Lo expulsaron de cinco colegios y hoy dirige una empresa que busca restaurar bosques

“Emprendan, juéguensela”: Lo expulsaron de cinco colegios y hoy dirige una empresa que busca restaurar bosques

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Tensión en Catamarca: la familia de la adolescente acusada de bullying denunció amenazas y doxxing

Tensión en Catamarca: la familia de la adolescente acusada de bullying denunció amenazas y doxxing

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Comentarios