Llega una feria con fotógrafos consagrados y emergentes de la provincia

Todavía resuenan los ecos de Bienal de Fotografía Documental (y hay muestras aún montadas), mientras esa expresión artística crece en su presencia en convocatorias como el 53º Salón Nacional de Tucumán que se inaugurará el sábado y el de Arte Contemporáneo que estará desde el 19 de noviembre en el Museo de la UNT.
En se contexto, entre mañana y el sábado se realizará en la Federación Económica de Tucumán (San Martín 427) la primera Feria Pop-Up de Fotografía Contemporánea (FO.CO). La propuesta reunirá a 10 fotógrafos de la provincia con exhibición y venta de obras y una sección especial con 50 fotografías de artistas tucumanos. El objetivo es ampliar el mercado local de la fotografía y acercar la producción a nuevos públicos y compradores de arte.
En esta edición inaugural se verán medio centenar de obras de Julio Pantoja, Gabriel Varsanyi, Rosalba Mirabella, Pablo Masino, Valeria Cannata, Solana Peña, Valentina Manservigi, Jimena Montenegro, El Ojo de Agamotto y Aníbal Aparicio (algunos de sus trabajos ilustran esta nota).
“La selección propone un recorrido por distintas trayectorias, miradas, enfoques, perspectivas y formas de abordar la imagen, con trabajos que abarcan la fotografía artística, documental, editorial, de moda y arquitectura”, se adelanta desde la organización, a cargo de Juan Grande (titular de la productora Dínamo Creativo); mientras que Lucas José ofició de director creativo.
“Fue pensada para ofrecer al público un encuentro con fotógrafos y artistas. Buscamos que quien se acerque por primera vez a la compra de fotos pueda encontrarse con obras de calidad y artistas reconocidos”, agrega Grande.
El responsable principal de la actividad insiste en la idea de que “FO.CO. propone generar nuevos vínculos entre fotógrafos, artistas, coleccionistas, profesionales, empresarios, arquitectos, diseñadores y personas interesadas en adquirir su primera obra”. “La iniciativa entiende a la fotografía no solo como una forma de expresión artística, sino también como una producción cultural capaz de circular, comercializarse y formar parte de nuevas colecciones”, explica.
Con ese objetivo, FO.CO. lanzó su página web (www.feriafoco.com.ar) para consultar anticipadamente el catálogo de obras que estarán a la venta y sus precios antes de visitar la exposición. De este modo, se pretende facilitar el acercamiento de los interesados y favorecer nuevas oportunidades.
“Gestos mínimos”
Como parte de la feria, se presentará “Gestos mínimos”, una sección especial curada por Paula Aráoz que surgió de una convocatoria dirigida a fotógrafos y fotógrafas de Tucumán en la que se reunirán 50 fotografías (a la venta) en formato postal de 15 artistas seleccionados: Nadia Salvatierra, Nahuel José, Rosario Brito Soler, Celeste Constanza, Diego Aráoz, Emilse Bejarano, Florencia Villafañe, Gonzalo Andretta, Karen Delgado, Majo Valdez, Manuel Villagrán, Nina Sosnitsky, Belinda Quinteros, Juan Ignacio Moreno y Osvaldo Melano.
El llamado para ser parte de este segmento recibió 45 postulaciones y más de 300 imágenes. Este despliegue amplía la participación a realizadores en un formato accesible para “descubrir, adquirir y coleccionar fotografía contemporánea, acercando nuevas miradas” a potenciales coleccionistas.
La iniciativa cuenta con el apoyo de Bit Arquitectos, FET y FundaFET. Mañana habrá una pre-inauguración a las 19, para invitados e interesados; mientras que el jueves se abrirá a público también desde las 19 y hasta las 22. El sábado, dentro de la agenda de la Noche de los Museos, las puertas de la muestra se abrirán desde las 19 hasta la medianoche, con el añadido de la exhibición de la pinacoteca de la entidad anfitriona, bautizada “UMBRALes PluralES”.