CulturaArte y cultura

Vuelve la Noche de los Museos con gran reapertura del Timoteo Navarro

Centros culturales de toda la provincia abrirán sus puertas con actividades artísticas, mientras el Timoteo Navarro será sede de una premiación.

Vuelve la Noche de los Museos con gran reapertura del Timoteo Navarro
Foto: Cultura de la Nación
Por Redacción Cultura Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El 31 de octubre, el Ente Cultural de Tucumán celebrará la Noche de los Museos con la reapertura parcial del Museo Timoteo Navarro para premiar obras que sumará a su patrimonio.
  • Tras obras de restauración, el histórico museo reabrirá en el marco de la 19.ª edición del evento provincial, que ofrecerá visitas gratuitas en múltiples salas y traslados.
  • El evento revitalizará el circuito cultural tucumano e incorporará creaciones contemporáneas al patrimonio artístico provincial a través de los Premios Adquisición.
Resumen generado con IA

Tucumán volverá a ser sede de un evento cultural convocante. Con una participación que va ganando adeptos año a año, este mes se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos. La nueva producción del Ente Cultural de Tucumán tendrá además un gran broche de oro. El Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro hará una apertura parcial de su Salón para mostrar una exposición.

Video: los tesoros y secretos que guarda Tucumán en el Museo Miguel Lillo

Video: los tesoros y secretos que guarda Tucumán en el Museo Miguel Lillo

El gran edificio ubicado en 9 de Julio 44, a cargo de la artista visual Sol Rodríguez Díaz, reabrirá para una ocasión especial doble. Por una parte, la Noche de los Museos. Por otra, el Festival de Artes Visuales Tucumán Arte. Allí se realizará un acto de inauguración y la premiación por la selección de obras que se incorporarán al patrimonio del museo.

Cuándo será la Noche de los Museos

La 19.ª edición de la Noche de los Museos se realizará con la participación de museos de toda la provincia. Será el sábado 31 de octubre y se podrán recorrer desde el atardecer todos los museos habilitados de Tucumán. Se espera que, como en años anteriores, haya también traslado hasta los museos que están fuera de la capital tucumana.

De momento, se anunció la participación del Museo Timoteo Navarro como parte de los museos dependientes de la provincia, pero aún no está disponible el cronograma completo con las actividades. Los recorridos incluirán presentaciones, historia, arte y espectáculos en vivo.

“Esos andamios son su aula”: estudiantes de Artes trabajan restaurando el Museo Timoteo Navarro

“Esos andamios son su aula”: estudiantes de Artes trabajan restaurando el Museo Timoteo Navarro

También participarán los museos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Desde las 19 se podrán visitar la Casa Museo de la Ciudad, el Museo Casa Belgraniana Solar Histórico, el Museo Mercedes Sosa y el Museo de la Industria Azucarera. La entrada será libre y gratuita.

Premiación del Festival de Artes Visuales Tucumán Arte

La premiación se realizará a partir de las 20 del 31 de octubre en el Salón Nacional de Tucumán del Timoteo Navarro. Del jurado seleccionador participaron Gloria Zjawin de Gentilini, Andrei Fernández y Alejandra Mizrahi. Se eligieron trabajos de Belén Aguirre, Guadalupe Carrizo, Marcelo Coca, Javier Díaz, Mariana Ferrari, Fiorina Gatti, Delfín Gerónimo, Jorge Lobato Coronel, Marcos Maternicht, Juan Pablo Sánchez Noli, Pablo Rivero, Marisa Rossini, Mercedes Schamber y Mariela Vita.

Qué hacer este fin de semana en Tucumán: ferias, festivales y festejos por el Día de la Madre

Qué hacer este fin de semana en Tucumán: ferias, festivales y festejos por el Día de la Madre

Se entregarán tres Grandes Premios Adquisición a las obras que pasarán a pertenecer al museo; un Premio Adquisición para Joven Artista de Tucumán y 11 Premios Fomento. Todas las obras seleccionadas para la muestra fueron realizadas con diferentes técnicas como instalaciones fotográficas, técnicas artesanales y artesanías.

El único requisito técnico era que fueran “obras de temática libre, realizadas durante los últimos tres años, pertenecientes a cualquier práctica contemporánea de las artes visuales, sin restricciones de técnica, disciplina o soporte”.

Temas Ente CulturalMuseo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán Arte 2026: la agenda día por día del Festival de Artes Visuales

Tucumán Arte 2026: la agenda día por día del Festival de Artes Visuales

Lo más popular
Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo
1

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo
2

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
3

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad
4

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
5

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
2

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
3

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
4

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
5

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Más Noticias
Túneles ocultos, paredones de ladrillo y un chalet señorial: las ruinas de uno de los ingenios más grandes de Sudamérica se esconden en Tucumán

Túneles ocultos, paredones de ladrillo y un chalet señorial: las ruinas de uno de los ingenios más grandes de Sudamérica se esconden en Tucumán

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

Horóscopo chino: los signos que cambiarán sus hábitos en octubre y recuperarán la estabilidad, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cambiarán sus hábitos en octubre y recuperarán la estabilidad, según Ludovica Squirru

El síntoma que aparece mientras dormís y podría advertir sobre tres tipos de cáncer

El síntoma que aparece mientras dormís y podría advertir sobre tres tipos de cáncer

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Comentarios