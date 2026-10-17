Vuelve la Noche de los Museos con gran reapertura del Timoteo Navarro

Resumen para apurados
- El 31 de octubre, el Ente Cultural de Tucumán celebrará la Noche de los Museos con la reapertura parcial del Museo Timoteo Navarro para premiar obras que sumará a su patrimonio.
- Tras obras de restauración, el histórico museo reabrirá en el marco de la 19.ª edición del evento provincial, que ofrecerá visitas gratuitas en múltiples salas y traslados.
- El evento revitalizará el circuito cultural tucumano e incorporará creaciones contemporáneas al patrimonio artístico provincial a través de los Premios Adquisición.
Tucumán volverá a ser sede de un evento cultural convocante. Con una participación que va ganando adeptos año a año, este mes se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos. La nueva producción del Ente Cultural de Tucumán tendrá además un gran broche de oro. El Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro hará una apertura parcial de su Salón para mostrar una exposición.
El gran edificio ubicado en 9 de Julio 44, a cargo de la artista visual Sol Rodríguez Díaz, reabrirá para una ocasión especial doble. Por una parte, la Noche de los Museos. Por otra, el Festival de Artes Visuales Tucumán Arte. Allí se realizará un acto de inauguración y la premiación por la selección de obras que se incorporarán al patrimonio del museo.
Cuándo será la Noche de los Museos
La 19.ª edición de la Noche de los Museos se realizará con la participación de museos de toda la provincia. Será el sábado 31 de octubre y se podrán recorrer desde el atardecer todos los museos habilitados de Tucumán. Se espera que, como en años anteriores, haya también traslado hasta los museos que están fuera de la capital tucumana.
De momento, se anunció la participación del Museo Timoteo Navarro como parte de los museos dependientes de la provincia, pero aún no está disponible el cronograma completo con las actividades. Los recorridos incluirán presentaciones, historia, arte y espectáculos en vivo.
También participarán los museos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Desde las 19 se podrán visitar la Casa Museo de la Ciudad, el Museo Casa Belgraniana Solar Histórico, el Museo Mercedes Sosa y el Museo de la Industria Azucarera. La entrada será libre y gratuita.
Premiación del Festival de Artes Visuales Tucumán Arte
La premiación se realizará a partir de las 20 del 31 de octubre en el Salón Nacional de Tucumán del Timoteo Navarro. Del jurado seleccionador participaron Gloria Zjawin de Gentilini, Andrei Fernández y Alejandra Mizrahi. Se eligieron trabajos de Belén Aguirre, Guadalupe Carrizo, Marcelo Coca, Javier Díaz, Mariana Ferrari, Fiorina Gatti, Delfín Gerónimo, Jorge Lobato Coronel, Marcos Maternicht, Juan Pablo Sánchez Noli, Pablo Rivero, Marisa Rossini, Mercedes Schamber y Mariela Vita.
Se entregarán tres Grandes Premios Adquisición a las obras que pasarán a pertenecer al museo; un Premio Adquisición para Joven Artista de Tucumán y 11 Premios Fomento. Todas las obras seleccionadas para la muestra fueron realizadas con diferentes técnicas como instalaciones fotográficas, técnicas artesanales y artesanías.
El único requisito técnico era que fueran “obras de temática libre, realizadas durante los últimos tres años, pertenecientes a cualquier práctica contemporánea de las artes visuales, sin restricciones de técnica, disciplina o soporte”.