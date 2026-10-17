Vuelve la Noche de los Museos con gran reapertura del Timoteo Navarro

Cuándo será la Noche de los Museos

La 19.ª edición de la Noche de los Museos se realizará con la participación de museos de toda la provincia. Será el sábado 31 de octubre y se podrán recorrer desde el atardecer todos los museos habilitados de Tucumán. Se espera que, como en años anteriores, haya también traslado hasta los museos que están fuera de la capital tucumana.