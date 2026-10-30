El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles: regirá desde diciembre

El Gobierno nacional volvió a postergar la aplicación de los aumentos pendientes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanza a las naftas sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y establece que los incrementos que debían comenzar a regir el 1° de noviembre se aplicarán recién a partir del 1° de diciembre de 2026.