El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles: regirá desde diciembre

Resumen para apurados
- El Gobierno postergó este viernes en Argentina el aumento del impuesto a los combustibles hasta diciembre para estimular la economía y contener el impacto en los surtidores.
- Mediante el Decreto 1305/2026, el Ejecutivo prorrogó ajustes pendientes de 2024, 2025 y 2026, modificando el esquema de actualización trimestral que se rige por la inflación.
- La medida frena la presión inflacionaria en noviembre, pero trasladará los aumentos tributarios acumulados a diciembre, impactando en los precios de naftas y gasoil.
El Gobierno nacional volvió a postergar la aplicación de los aumentos pendientes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanza a las naftas sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y establece que los incrementos que debían comenzar a regir el 1° de noviembre se aplicarán recién a partir del 1° de diciembre de 2026.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1305/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Qué establece el nuevo decreto
La norma modifica el cronograma dispuesto por el Decreto 617/2025, que había establecido un esquema de aplicación gradual de las actualizaciones tributarias. De esta manera, los valores impositivos vigentes, que debían mantenerse hasta el 31 de octubre, continuarán sin cambios durante noviembre. Los incrementos acumulados se trasladarán al mes siguiente.
Las subas que vuelven a quedar pendientes corresponden a las actualizaciones de los años 2024 y 2025, además de las correspondientes al primero y segundo trimestre de 2026, que todavía no fueron aplicadas en su totalidad.
De acuerdo con la Ley 23.966, los montos fijos de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono deben actualizarse trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la encargada de determinar los nuevos valores en enero, abril, julio y octubre de cada año.
La postergación también comprende el tratamiento diferencial del impuesto al gasoil destinado al consumo en la región patagónica. El beneficio alcanza a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
El argumento del Gobierno para diferir los aumentos
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".
La nueva prórroga se suma a una extensa serie de postergaciones que el Gobierno viene instrumentando mediante decretos para evitar que la totalidad de las actualizaciones impositivas se traslade a los precios de los combustibles.