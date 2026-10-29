Jorge Rocchia Ferro fue reelegido presidente de la Unión Industrial de Tucumán por otros dos años

Jorge Rocchia Ferro fue reelegido este jueves 29 de octubre como presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) por un nuevo período de dos años (2026-2028). La designación se concretó durante la asamblea realizada por la tarde en la sede de la institución, en Yerba Buena, donde también se renovaron la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.