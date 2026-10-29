Jorge Rocchia Ferro fue reelegido presidente de la Unión Industrial de Tucumán por otros dos años
La entidad empresaria renovó su Comisión Directiva este jueves, durante una asamblea en Yerba Buena. También se abordaron la Ley de Fomento a la Inversión, un posible convenio con la Embajada de la India y las prioridades del sector para los próximos meses.
Resumen para apurados
- Jorge Rocchia Ferro fue reelegido este jueves como presidente de la Unión Industrial de Tucumán por dos años, durante una asamblea en Yerba Buena para renovar autoridades.
- La designación se dio en la asamblea donde se renovó la directiva y se trataron la Ley de Fomento a la Inversión provincial y un posible convenio comercial con la India.
- En su nuevo mandato buscará articular reclamos con el Norte Grande y priorizará debates sobre costos energéticos, presión tributaria y desarrollo de biocombustibles.
Jorge Rocchia Ferro fue reelegido este jueves 29 de octubre como presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) por un nuevo período de dos años (2026-2028). La designación se concretó durante la asamblea realizada por la tarde en la sede de la institución, en Yerba Buena, donde también se renovaron la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.
El encuentro permitió analizar la situación de la industria tucumana y avanzar en una agenda de proyectos. Uno de los temas destacados fue la Ley de Fomento a la Inversión, impulsada por el Gobierno provincial y sancionada por la Legislatura, que los empresarios valoraron como una herramienta para promover nuevas inversiones.
También se abordó la posibilidad de firmar un convenio con la Embajada de la India para generar oportunidades de cooperación y vinculación empresarial. Además, se repasaron las actividades previstas hasta fin de año.
Tras su reelección, Rocchia Ferro se comprometió a profundizar el diálogo con los distintos sectores y a promover mesas de trabajo con el Gobierno provincial, las autoridades nacionales y los municipios con fuerte presencia industrial.
Otro de sus objetivos será fortalecer la articulación con las uniones industriales del Norte Grande, una tarea conjunta que busca dar mayor peso a los planteos regionales y encontrar soluciones a las dificultades que comparten las empresas.
En ese marco, la UIT continuará trabajando sobre cuestiones vinculadas con el abastecimiento de gas natural, los costos energéticos, la presión tributaria, el financiamiento y el desarrollo de los biocombustibles, entre otros temas que inciden en la competitividad de la producción tucumana.
Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva
Jorge Rocchia Ferro estará acompañado por Germán Cardozo como vicepresidente primero y Roque Aguilar como vicepresidente segundo. Florencia Andriani ocupará la Secretaría; Horacio Paz, la Prosecretaría; Fernando Carrera, la Tesorería; y Álvaro Gautero, la Protesorería.
Los vocales titulares serán Fabián Ceraldi, Catalina Rocchia Ferro, Norma Carbajal, Santiago Bonatti, Luciana Zamora, Roberto Arano, Luz María Santos Bollea, José Luis Torres, Victoria Seleme, Diego Núñez, Esteban Avilés y Luis D'Andrea.
Como vocales suplentes fueron designados Gregorio Katz, Nicolás Foresi, Lorena Nadal, Javier Ricci y Gerardo Andriani.
La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Fernando Decoud, Franco Gali y Constanza Raed como titulares, mientras que Álvaro Barcatt y Natali del Valle serán suplentes.