El precio del petróleo y su impacto en julio: qué esperar sobre el precio del combustible

Argentina mantiene un perfil enfocado en la exportación, donde el sector de hidrocarburos mostró un crecimiento sin precedentes durante los meses recientes. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la balanza comercial energética registró un superávit récord de 1.543 millones de dólares. Sin embargo, la volatilidad actual de los mercados obliga a revisar la rentabilidad de los proyectos locales ante el nuevo piso de cotización.