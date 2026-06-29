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El precio del petróleo y su impacto en julio: qué esperar sobre el precio del combustible

El descenso del petróleo a nivel global genera nuevas expectativas sobre los valores locales.

El precio del petróleo y su impacto en julio: qué esperar sobre el precio del combustible
Combustible
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • La caída global del crudo Brent a 72 dólares en julio, tras el fin del conflicto en Medio Oriente, genera incertidumbre sobre el precio del combustible e inversiones en Argentina.
  • El retroceso se dio por el acuerdo EE.UU.-Irán. Pese al superávit energético local, analistas advierten que un barril bajo 65 dólares frena la inversión en infraestructura.
  • Analistas proyectan que el crudo se mantendrá sobre los 60 dólares por dos años, lo que sostendrá las inversiones en Vaca Muerta y el superávit comercial de Argentina.
Resumen generado con IA

El escenario energético global enfrenta una transformación tras el fin del conflicto en Medio Oriente. Esta situación causó una caída en el precio del petróleo Brent, el cual cotiza actualmente en torno a los 72,24 dólares por barril. Tal cambio genera interrogantes sobre el futuro de las inversiones en la cuenca neuquina, específicamente en la formación de Vaca Muerta.

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Argentina mantiene un perfil enfocado en la exportación, donde el sector de hidrocarburos mostró un crecimiento sin precedentes durante los meses recientes. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la balanza comercial energética registró un superávit récord de 1.543 millones de dólares. Sin embargo, la volatilidad actual de los mercados obliga a revisar la rentabilidad de los proyectos locales ante el nuevo piso de cotización.

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Impacto en la rentabilidad y los precios

El precio del petróleo registró una caída significativa tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El barril cotiza actualmente cerca de los 70 dólares, lejos de los picos superiores a 90 dólares alcanzados anteriormente. Esta nueva realidad económica obliga a los analistas a evaluar la competitividad de la producción no convencional en la Argentina.

El economista Julián Dreizzen advirtió que un valor cercano a los 65 dólares roza el punto de equilibrio para varios proyectos. Por debajo de ese umbral financiero, los desarrollos de infraestructura podrían perder su atractivo para el capital extranjero. Diferentes operadoras mantienen niveles de eficiencia que determinan la viabilidad final de cada pozo petrolero.

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Perspectivas del sector energético

El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, expresó preocupación ante una posible caída del barril hacia los 50 dólares. Según su visión, este escenario extremo complicaría la ecuación económica de la formación neuquina. El especialista proyecta que el precio permanecerá por encima de los 60 dólares durante los próximos dos años. Esta estabilidad permitiría sostener el flujo de inversiones necesarias para el crecimiento del rubro.

El salto exportador del país alcanzó cifras históricas con ingresos por 1.745 millones de dólares solo en el rubro de combustibles. Las cantidades de crudo enviadas al exterior crecieron un 78,5% en términos interanuales según datos oficiales. La periodista Lola Loustalot detalló que la reposición de reservas globales sostendrá la demanda de energía a pesar de la ralentización económica. Vaca Muerta continúa como el motor principal detrás de este superávit comercial récord para la administración nacional.

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