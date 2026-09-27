Tucumán: la caída del consumo de combustibles se suma a la baja en la venta de vehículos 0km
Los despachos de naftas y gasoil retroceden un 4,1% interanual en agosto, mientras que los patentamientos de vehículos nuevos descienden un 16,7%. Ambos indicadores reflejan una menor demanda en el mercado provincial.
Resumen para apurados
- En agosto, Tucumán registró caídas interanuales del 4,1% en venta de combustibles y del 16,7% en patentamiento de 0km debido al menor poder adquisitivo.
- La baja impactó en naftas y gasoil común por menor actividad económica, mientras que la venta de motos se duplicó como alternativa de movilidad accesible.
- La retracción en surtidores y concesionarias anticipa un freno prolongado en el consumo provincial y consolida un cambio hacia vehículos más económicos.
La situación de la economía real también se refleja en los hábitos cotidianos de los tucumanos. Los cambios en el consumo permiten observar cómo las restricciones económicas comienzan a modificar esas conductas y los movimientos de la población. Por ejemplo, es el caso de la venta de combustibles en el mercado provincial.
Los despachos de las petroleras alcanzaron los 39.179 metros cúbicos (m3), frente a los 40.835 m3 que destinaron a las estaciones de servicio locales en el mismo mes de 2025. Esta comparación mostró una contracción interanual de 1.656 m³, equivalente a un 4,1%, según el último informe de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petroleo, Gas y Afines (Capega).
La baja afectó tanto al gasoil, que registró una descenso de un 3,9%, como a las naftas, con una baja de un 4,2%, lo que marcó la incidencia del momento económico provincial. En agosto ha sido notoria la incidencia de la caída del poder adquisitivo de los consumidores y de la baja actividad productiva.
Justamente, la demanda de las naftas está estrechamente vinculada con la capacidad de las familias; mientras que el gasoil de grado 2, en particular, con el nivel de las actividades económicas.
Por segmentos
De acuerdo con el análisis de Capega, el retroceso se concentró en los combustibles convencionales: el gasoil grado 2 cayó un 7,6% y la nafta grado 2 (súper), 5,3%.
El dato positivo para el sector fue el crecimiento de la demanda de los productos de mayor categoría: el gasoil grado 3 avanzó un 3,1% y la nafta grado 3 (Premium), un 1,4%.
De todas formas, “este cambio de composición no compensó la reducción del volumen total”, remarcó el informe.
En cuanto a la participación de las petroleras en el mercado tucumano, la estatal YPF mantuvo el liderazgo y ganó 1,6 puntos porcentuales en la cuota, pese a que tuvo una caída en volumen de un 1,6%.
YPF despachó 24.793 m3 y elevó su cuota del 61,7% al 63,3%. Shell registró la mayor reducción absoluta, con 713 m3 menos (-9,7%); Refinor cayó 428 m3 (-6,4%). Gulf creció 169 m3 (+167,3%) desde una base inicial reducida.
“Agosto cerró con una contracción interanual del mercado tucumano. Para las estaciones de servicio, el dato central es la menor demanda de productos convencionales y el mejor desempeño relativo de las variedades grado 3”, señaló el titular de Capega, Sebastián Vargiu, quien agregó que las persistentes lluvias y la paralización de la actividad agroindustrial habían influido, sobre todo, en abril y mayo.
Los patentamientos de 0km
Otro sector vinculado al mercado automotor provincial es la venta de vehículos 0km. En ámbito, las concesionarias adheridas a la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) registraron una caída de los patentamientos de un 16,7%, interanual, en agosto. Es que en el mes ocho, se informaron 1.253 unidades frente a las 1.506 del mismo período de 2025.
Si se compara con julio de 2026, cuando se reportaron 1.185 automotores, hubo un aumento de un 5,7%. Sin embargo, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 9.864 unidades, esto es un 18,6% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 12.124 rodados.
En todos estos casos de patentamientos, Tucumán no pudo supera la barrera del 3% de participación en el mercado nacional.
Motos
Distintos es el caso de las motos, Acara informó que en agosto último se patentaron 5.969 motovehículos, lo que significó un salto del 115,3% con relación a igual mes de 2025 (2.772).
A la vez, hubo un incremento de un 2,2% respecto de julio de 2026 (5.838).
Otro salto importante se dio en el acumulado enero-agosto de 2026. Ahí se informó un crecimiento del 102,6%: 40.002 unidades versus 19.745 motos en 2025.
Tucumán se ubicó como la tercera provincia con más patentamientos en agosto de motovehículos, superando a Córdoba y Capital Federal. Tuvo una participación del 8% en la torta nacional.