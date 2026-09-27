EconomíaNoticias económicas

Tucumán: la caída del consumo de combustibles se suma a la baja en la venta de vehículos 0km

Los despachos de naftas y gasoil retroceden un 4,1% interanual en agosto, mientras que los patentamientos de vehículos nuevos descienden un 16,7%. Ambos indicadores reflejan una menor demanda en el mercado provincial.

SURTIDORES. Hubo una caída de los despachos en Tucumán.
SURTIDORES. Hubo una caída de los despachos en Tucumán.
Por Luis Duarte Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto, Tucumán registró caídas interanuales del 4,1% en venta de combustibles y del 16,7% en patentamiento de 0km debido al menor poder adquisitivo.
  • La baja impactó en naftas y gasoil común por menor actividad económica, mientras que la venta de motos se duplicó como alternativa de movilidad accesible.
  • La retracción en surtidores y concesionarias anticipa un freno prolongado en el consumo provincial y consolida un cambio hacia vehículos más económicos.
Resumen generado con IA

La situación de la economía real también se refleja en los hábitos cotidianos de los tucumanos. Los cambios en el consumo permiten observar cómo las restricciones económicas comienzan a modificar esas conductas y los movimientos de la población. Por ejemplo, es el caso de la venta de combustibles en el mercado provincial.

Los despachos de las petroleras alcanzaron los 39.179 metros cúbicos (m3), frente a los 40.835 m3 que destinaron a las estaciones de servicio locales en el mismo mes de 2025. Esta comparación mostró una contracción  interanual de 1.656 m³, equivalente a un 4,1%, según el último informe de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petroleo, Gas y Afines (Capega).

La baja afectó tanto al gasoil, que registró una descenso de un 3,9%, como a las naftas, con una baja de un 4,2%, lo que marcó la incidencia del momento económico provincial. En agosto   ha sido notoria la incidencia de la caída del poder adquisitivo de los consumidores y de la baja actividad productiva.

Biocombustibles: el CAA y la Cámara de Bioetanol de Maíz ponen ahora la mirada en Diputados

Biocombustibles: el CAA y la Cámara de Bioetanol de Maíz ponen ahora la mirada en Diputados

Justamente, la demanda de las naftas está estrechamente vinculada con la capacidad de las familias; mientras que el gasoil de grado 2, en particular, con el nivel de las actividades económicas.

Por segmentos

De acuerdo con el análisis de Capega, el retroceso se concentró en los combustibles convencionales: el gasoil grado 2 cayó un 7,6% y la nafta grado 2 (súper), 5,3%.

El dato positivo para el sector fue el crecimiento de la demanda de los productos de mayor categoría: el gasoil grado 3 avanzó un 3,1% y la nafta grado 3 (Premium), un 1,4%.

De todas formas, “este cambio de composición no compensó la reducción del volumen total”, remarcó el informe.

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

En cuanto a la participación de las petroleras en el mercado tucumano, la estatal YPF mantuvo el liderazgo y ganó 1,6 puntos porcentuales en la cuota, pese a que tuvo una caída en volumen de un 1,6%.

YPF despachó 24.793 m3 y elevó su cuota del 61,7% al 63,3%. Shell registró la mayor reducción absoluta, con 713 m3 menos (-9,7%); Refinor cayó 428 m3 (-6,4%). Gulf creció 169 m3 (+167,3%) desde una base inicial reducida.

“Agosto cerró con una contracción interanual del mercado tucumano. Para las estaciones de servicio, el dato central es la menor demanda de productos convencionales y el mejor desempeño relativo de las variedades grado 3”, señaló el titular de Capega, Sebastián Vargiu, quien agregó que las persistentes lluvias y la paralización de la actividad agroindustrial habían influido, sobre todo, en abril y mayo.

Los patentamientos de 0km

Otro sector vinculado al mercado automotor provincial es la venta de vehículos 0km. En ámbito, las concesionarias adheridas a la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) registraron una caída de los patentamientos de un 16,7%, interanual, en agosto.  Es que en el mes ocho, se informaron 1.253 unidades frente a las 1.506 del mismo período de 2025.

Si se compara con julio de 2026, cuando se reportaron 1.185 automotores, hubo un aumento de un 5,7%. Sin embargo, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 9.864 unidades, esto es un 18,6% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 12.124 rodados.

En todos estos casos de patentamientos, Tucumán no pudo supera la barrera del 3% de participación en el mercado nacional.

Motos

Distintos es el caso de las motos, Acara informó que en agosto último se patentaron 5.969 motovehículos, lo que significó un salto del 115,3% con relación a igual mes de 2025 (2.772).

A la vez, hubo un incremento de un 2,2% respecto de julio de 2026 (5.838).

Otro salto importante se dio en el acumulado enero-agosto de 2026. Ahí se informó un crecimiento del 102,6%: 40.002 unidades versus 19.745 motos en 2025.

Tucumán se ubicó como la tercera provincia con más patentamientos en agosto de motovehículos, superando a Córdoba y Capital Federal. Tuvo una participación del 8% en la torta nacional.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesTucumánRefinorShell ArgentinaCapegaCombustibles
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mercado automotor: la financiación alcanzó 32.886 operaciones en agosto

Mercado automotor: la financiación alcanzó 32.886 operaciones en agosto

Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas

Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas

Tucumán lidera la tabla nacional de ocupados que buscan otro empleo

Tucumán lidera la tabla nacional de ocupados que buscan otro empleo

Créditos “on line”: qué tener en cuenta para pedirlos sin caer en la mora

Créditos “on line”: qué tener en cuenta para pedirlos sin caer en la mora

Lo más popular
El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán
1

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

Retroceder nunca, rendirse jamás
2

Retroceder nunca, rendirse jamás

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
3

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?
4

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?

La pobreza también se evidenció en la macro
5

La pobreza también se evidenció en la macro

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
2

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Retroceder nunca, rendirse jamás
3

Retroceder nunca, rendirse jamás

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
5

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

El semillero que nutre al ecosistema agropecuario

El semillero que nutre al ecosistema agropecuario

La pobreza también se evidenció en la macro

La pobreza también se evidenció en la macro

Retroceder nunca, rendirse jamás

Retroceder nunca, rendirse jamás

Comentarios