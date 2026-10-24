Cuál es el impacto de la suba del crudo en el valor de la nafta

Atraso real

En el sector petrolero estiman que los precios en los surtidores acumulan un atraso real cercano al 9% respecto de los niveles que permitirían reflejar los mayores costos. Las principales compañías privadas siguen de cerca la evolución del mercado internacional y esperan una nueva señal de la empresa estatal, que concentra más de la mitad de las ventas de combustibles del país. Sin embargo, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, ratificó su decisión de sostener el esquema de amortiguación de precios, conocido como buffer, para evitar trasladar inmediatamente toda la suba del crudo a los consumidores. La tensión llega después de los aumentos aplicados en septiembre. Mientras las empresas privadas ajustaron los precios de las naftas alrededor del 2,5% y los del gasoil hasta un 5%, YPF dispuso un incremento promedio del 1% en ambos segmentos. La diferencia entre esos movimientos y el encarecimiento del petróleo volvió a ampliar la presión sobre los márgenes de comercialización, consignó Ámbito.com.