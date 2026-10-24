EconomíaNoticias económicas

Cuál es el impacto de la suba del crudo en el valor de la nafta

El precio del barril se disparó por encima de los U$S 115 y se esperan decisiones de petroleras.

REACCIÓN. El valor del barril llegó al nivel más alto en seis meses.
REACCIÓN. El valor del barril llegó al nivel más alto en seis meses.
Por Redacción Economía Hace 6 Hs

El petróleo superó ayer los U$S 115 por barril y alcanzó su mayor nivel en seis meses, ante una renovada escalada del conflicto en Medio Oriente y la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro a nivel global. El precio del barril de Brent, de referencia para el mercado argentino, subió un 3,3% y cerró en U$S 116,91. Por su parte, el WTI, que se negocia en Estados Unidos, avanzó un 4% y terminó a U$S 103,44.

En las últimas horas, la mayor petrolera del mundo evacuó a su principal refinería en el golfo Pérsico por los ataques hutíes.

La consultora Outlier agregó otra noticia que impulsó al crudo: el New York Times publicó que los gobiernos de Estados Unidos e Israel preparan una campaña corta e intensa contra instalaciones nucleares, infraestructura energética, misiles y drones de Irán, prevista para después de las elecciones de medio término en el país gobernado por Donald Trump, citó el sitio TN.com.

Tucumán: la caída del consumo de combustibles se suma a la baja en la venta de vehículos 0km

Tucumán: la caída del consumo de combustibles se suma a la baja en la venta de vehículos 0km

La suba del Brent refuerza las preocupaciones inflacionarias globales y podría llevar a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a postergar un recorte de tasas en la reunión prevista para el 27 y 28 de octubre. En la Argentina, la escalada de petróleo podría tener un impacto en los precios de la nafta y el gasoil, pese a la estrategia ratificada por YPF por la que se desacopló parcialmente el valor local del Brent con respecto al precio internacional.

Atraso real

En el sector petrolero estiman que los precios en los surtidores acumulan un atraso real cercano al 9% respecto de los niveles que permitirían reflejar los mayores costos. Las principales compañías privadas siguen de cerca la evolución del mercado internacional y esperan una nueva señal de la empresa estatal, que concentra más de la mitad de las ventas de combustibles del país. Sin embargo, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, ratificó su decisión de sostener el esquema de amortiguación de precios, conocido como buffer, para evitar trasladar inmediatamente toda la suba del crudo a los consumidores. La tensión llega después de los aumentos aplicados en septiembre. Mientras las empresas privadas ajustaron los precios de las naftas alrededor del 2,5% y los del gasoil hasta un 5%, YPF dispuso un incremento promedio del 1% en ambos segmentos. La diferencia entre esos movimientos y el encarecimiento del petróleo volvió a ampliar la presión sobre los márgenes de comercialización, consignó Ámbito.com.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesEstados Unidos de AméricaArgentinaHoracio Marín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El riesgo país superó los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos

El riesgo país superó los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos

Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto de 2026

Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto de 2026

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío
2

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García
3

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa
4

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán
5

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ranking notas premium
El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
1

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
2

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural
3

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo
4

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

La Justicia rechazó por ahora frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados
5

La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Comentarios