Opinión›› EL ESCENARIO

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

El hecho político más resonante del año en América latina está poblado de condimentos novelescos. Después de una primera vuelta favorable a FlavioBolsonaro, el resultado de la elección definitiva repuso en escena dos biografías atravesadas por las contradicciones del poder. Una historia de márgenes estrechos, identidades y destinos que parecen decidirse abruptamente

PREVIO A LA ELECCIÓN. Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, con el mediador, en el último debate.
PREVIO A LA ELECCIÓN. Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, con el mediador, en el último debate.
Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 2 Hs

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