Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera
El hecho político más resonante del año en América latina está poblado de condimentos novelescos. Después de una primera vuelta favorable a FlavioBolsonaro, el resultado de la elección definitiva repuso en escena dos biografías atravesadas por las contradicciones del poder. Una historia de márgenes estrechos, identidades y destinos que parecen decidirse abruptamente
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium