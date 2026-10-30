El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

El reclamo de justicia por Nancy Godoy, la docente que fue reportada como desaparecida y luego fue encontrada sin vida en Corrientes, movilizó ayer a la docencia tucumana. En sintonía con las protestas realizadas en distintas ciudades del país, trabajadores de la educación de todos los niveles adhirieron al paro nacional y se concentraron desde las 11 en la plaza Independencia. Allí exigieron el esclarecimiento del asesinato y llevaron a las calles sus reclamos vinculados con la situación salarial, las condiciones de trabajo y la seguridad en las escuelas.