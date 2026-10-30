El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

El reclamo de justicia por Nancy Godoy, la docente que fue reportada como desaparecida y luego fue encontrada sin vida en Corrientes, movilizó ayer a la docencia tucumana. En sintonía con las protestas realizadas en distintas ciudades del país, trabajadores de la educación de todos los niveles adhirieron al paro nacional y se concentraron desde las 11 en la plaza Independencia. Allí exigieron el esclarecimiento del asesinato y llevaron a las calles sus reclamos vinculados con la situación salarial, las condiciones de trabajo y la seguridad en las escuelas.
La convocatoria reunió a representantes gremiales y docentes que coincidieron en señalar que el caso de Godoy expuso las dificultades que atraviesa el sector. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán (ATEP) expresó su acompañamiento al pedido de una investigación exhaustiva. “Nos unimos al pedido de una investigación transparente y sin demoras, y reafirmamos la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas y seguras para todos los trabajadores de la educación”, manifestaron.
El sindicato, que nuclea principalmente a docentes del nivel primario, acompañó la movilización con una consigna: “Nunca más un docente solo”.
Aulas vacías
Las organizaciones sindicales coincidieron en destacar la adhesión a la medida, aunque utilizaron distintas expresiones para describir su alcance. Isabel Ruiz, secretaria general de Apemys, aseguró que el acatamiento fue alto y sostuvo que la respuesta de los educadores se sintió en todo el sistema educativo. “Hubo un ausentismo total en todas las escuelas. La docencia en general se ha expresado, pero el Estado nacional debe dar respuestas. Queremos justicia por Nancy”, afirmó.
La dirigente también puso el foco en los ingresos del sector y en las dificultades para completar una carga horaria. Según detalló, un profesor que recién comienza y consigue reunir 15 horas cátedra percibe alrededor de $1.100.000, aunque para alcanzar esa cantidad muchas veces debe trasladarse entre distintos establecimientos. A esa situación sumó los problemas derivados de la falta de cobertura de licencias. “Un estudiante no puede quedarse sin docente porque un profesor necesita una licencia de cinco o diez días. Es fundamental que se garantice la continuidad de las clases”, planteó.
Ruiz señaló que el gremio mantuvo reuniones con la ministra de Educación, Susana Montaldo, pero cuestionó la falta de encuentros con el área económica. “El acuerdo salarial que firmamos llega hasta diciembre. Hemos solicitado reuniones y pedimos que el Gobierno nos escuche y nos reciba”, expresó.
En Sadop, el secretario general, Mario Dionisi, calificó la adhesión como “considerable” y denunció que algunos empleadores habrían intentado desalentar la participación en la huelga. Para el dirigente, el asesinato de Godoy debe ser también un punto de partida para discutir las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores de la educación. “Nancy había denunciado las condiciones precarias en las que ejercía su tarea y en las que también vivían sus alumnos. Eso demuestra el abandono estatal en toda su amplitud”, sostuvo.
Dionisi enumeró entre los principales problemas los bajos salarios, la sobrecarga laboral y las dificultades vinculadas con la salud mental. Además, reclamó una ley provincial de financiamiento educativo y un plan de seguridad ante los episodios de violencia que afectan a los docentes. “No puede haber educación de calidad en Tucumán sin condiciones dignas de trabajo. Se necesitan salarios por encima de la línea de pobreza, un plan de salud mental y una discusión seria sobre las condiciones de inclusión”, afirmó.
En la plaza
Entre los manifestantes en plaza Independencia, Ivana, docente y estudiante de Ciencias de la Educación, consideró que la movilización debía sostenerse más allá de la presencia de los dirigentes sindicales. “Están dejando a los docentes desamparados, con un sueldo de miseria. Hay hambre en la docencia y somos nosotros los que todos los días estamos bancando la parada con los estudiantes”, expresó.
Dora, otra de las participantes, amplió el diagnóstico y señaló que el deterioro de las condiciones laborales también tiene consecuencias emocionales. “Nuestra situación es crítica. No es solamente la cuestión salarial o económica que vivimos todos los argentinos, sino también el desamparo emocional y psicológico. Estamos viviendo una era de odio en la que las propias autoridades bajan un mensaje que después repercute en la sociedad”, reflexionó.
¿Quién era Nancy Godoy?: su femicidio conmocionó a todo el país
Nancy Estela Godoy era directora de la Escuela N° 626, en el sur de Corrientes. Estaba a cargo de un pequeño grupo de alumnos, hijos de trabajadores rurales de la estancia El Curupí, donde también desarrollaba sus tareas docentes. Permaneció desaparecida durante 19 días hasta que su cuerpo fue encontrado. Una de las hipótesis que maneja la Justicia se corresponde con un ataque sexual. Otra línea apunta a las denuncias que realizó Godoy contra el Gobierno provincial y funcionarios locales por las irregularidades en el sistema educativo.