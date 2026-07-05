¿Qué pasará con el precio del combustible?

El Gobierno se encuentra ante un dilema de objetivos contrapuestos. Por un lado, si la prioridad es compensar el desequilibrio financiero de las empresas y favorecer a los accionistas de YPF, los precios en el surtidor deberían permanecer congelados en sus niveles actuales hasta mediados de noviembre, asumiendo la estabilidad del Brent. Por otro lado, la tentación de acelerar la desinflación es fuerte. “Si el objetivo es profundizar ese proceso de cara a las elecciones del próximo año, podríamos ver movimientos a la baja en los combustibles en los próximos meses”, señalaron desde “1816”.