Sosa volvió a tomar la palabra en el juicio por Érika Álvarez y negó que Gordillo aparezca en un video íntimo: “No es Justina, es otra persona”

La cuarta jornada del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez estuvo marcada por las declaraciones de las hermanas de la víctima y una nueva intervención de Felipe “El Militar” Sosa. Durante sus testimonios, las mujeres mencionaron la existencia de un video íntimo en el que, según señalaron, aparecían la víctima, el acusado y una tercera mujer.