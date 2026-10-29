Sosa volvió a tomar la palabra en el juicio por Érika Álvarez y negó que Gordillo aparezca en un video íntimo: “No es Justina, es otra persona”
Las hermanas de la víctima mencionaron la existencia de una filmación. El acusado aseguró que fue grabada antes de conocer a Gordillo y ofreció que la otra mujer declare como testigo.
Resumen para apurados
- En la cuarta jornada del juicio por el crimen de Érika Álvarez, el acusado Felipe Sosa declaró para negar que Justina Gordillo aparezca en un video íntimo citado por testigos.
- Las hermanas de la víctima señalaron que en la filmación estaban Álvarez, Sosa y Gordillo. El imputado aseguró que el material es de 2023 y corresponde a otra mujer.
- Sosa ofreció convocar a la mujer del video como testigo ante los jueces, lo que podría sumar una nueva comparecencia y modificar el curso probatorio del debate oral.
La cuarta jornada del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez estuvo marcada por las declaraciones de las hermanas de la víctima y una nueva intervención de Felipe “El Militar” Sosa. Durante sus testimonios, las mujeres mencionaron la existencia de un video íntimo en el que, según señalaron, aparecían la víctima, el acusado y una tercera mujer.
Tras escuchar esa referencia, Sosa pidió la palabra por segunda vez en el debate para aclarar quién era la persona que participaba en la filmación. El acusado sostuvo que no se trataba de Justina Gordillo, sino de otra mujer con la que, según afirmó, había mantenido un encuentro en 2023, antes de conocer a la funcionaria judicial.
Sosa también manifestó que estaba dispuesto a identificar a la mujer para que pudiera declarar como testigo, en caso de que el tribunal lo considerara necesario. “Si es necesario llamarla, la llamaríamos”, contó.
En su intervención, el acusado se refirió a la relación de Érika con otras personas de su entorno. La describió como celosa y aseguró que, en aquella ocasión, la joven había llegado a su casa con los ojos hinchados tras haber sido golpeada.