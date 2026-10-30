Seguridad La defensa de “El Militar” Sosa indagó los vínculos de Érika Álvarez con un narcotraficante brasileño Las hermanas de la víctima aportaron detalles sobre sus vínculos con “El Militar”, Luis Carlos Da Rocha y Justina Gordillo. Sosa volvió a declarar. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL DECLARACIÓN. Maira Álvarez relató cuándo conoció a Luis Carlos Da Rocha y la relación que tenía con Érika. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InseguridadPedro GalloErika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán ¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez? El crimen de Érika Álvarez: “Chicho” Díaz también está acusado de encubrimiento Imputaron al hombre que asesinó a tiros a su pareja en Graneros Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate? Lo más popular Entre energías femeninas, "tradwifes" y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres Súper fin de mes Comodín Cartas de lectores: contagiosa Cartas de lectores: la yeta y el loco Cartas de lectores: el triunfo de Lula Ranking notas premium Cuentas bajo la lupa: la Justicia intimó a la cúpula de la AMT y accedió a las cuentas bancarias "Voy por la reelección" en Tafí Viejo, debutan los narcotest en Yerba Buena y una sanción por $72 millones El juicio por el crimen de Érika: la tercera jornada estuvo reservada para los informes de los forenses El juicio por el crimen de Érika: quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Sosa Sangre, sotana y lanzas: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada