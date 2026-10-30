Seguridad

La defensa de “El Militar” Sosa indagó los vínculos de Érika Álvarez con un narcotraficante brasileño

Las hermanas de la víctima aportaron detalles sobre sus vínculos con “El Militar”, Luis Carlos Da Rocha y Justina Gordillo. Sosa volvió a declarar.

DECLARACIÓN. Maira Álvarez relató cuándo conoció a Luis Carlos Da Rocha y la relación que tenía con Érika.
DECLARACIÓN. Maira Álvarez relató cuándo conoció a Luis Carlos Da Rocha y la relación que tenía con Érika. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs

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Temas InseguridadPedro GalloErika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa
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