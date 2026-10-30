Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿quieren silenciar a Sosa o se trata de una mera estrategia defensiva?
El defensor del acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez, denunció que recibió amenazas y le ordenaron a su asistido a que no declare hasta el final de las audiencias. Hoy se definirá si continuará el juicio.
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