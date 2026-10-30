Seguridad

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿quieren silenciar a Sosa o se trata de una mera estrategia defensiva?

El defensor del acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez, denunció que recibió amenazas y le ordenaron a su asistido a que no declare hasta el final de las audiencias. Hoy se definirá si continuará el juicio.

MOMENTO DE MÁXIMA TENSIÓN. Cabizbajo, Marcelo Cosiansi, defensor de Felipe “El Militar” Sosa, abandona la sala de juicio después de denunciar que fue amenazado.
MOMENTO DE MÁXIMA TENSIÓN. Cabizbajo, Marcelo Cosiansi, defensor de Felipe “El Militar” Sosa, abandona la sala de juicio después de denunciar que fue amenazado. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

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