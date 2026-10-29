Aníbal Lotocki: la Corte dejó firme su condena por las lesiones causadas a Silvina Luna

El recurso había sido presentado por Lotocki con la asistencia de sus abogados Claudio Adrián Lifschitz, Christian Andrés Pérez Sasso y José Luis Mariani. Antes de llegar a la Corte Suprema, el expediente había pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 y por distintas salas de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.