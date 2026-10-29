Aníbal Lotocki: la Corte dejó firme su condena por las lesiones causadas a Silvina Luna

Resumen para apurados
- La Corte Suprema argentina dejó firme este jueves la condena a ocho años de prisión contra Aníbal Lotocki por provocar lesiones graves a Silvina Luna y otras tres mujeres.
- El tribunal desestimó un recurso de queja de su defensa. La pena original de cuatro años fue elevada a ocho por Casación tras las secuelas que derivaron en la muerte de Luna.
- El fallo agota las apelaciones por mala praxis, mientras Lotocki aún enfrenta una investigación penal independiente para determinar su responsabilidad en la muerte de la modelo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Aníbal Lotocki por las lesiones causadas a Silvina Luna y a otras tres mujeres que se sometieron a intervenciones estéticas. La decisión se conoció este jueves, luego de que el máximo tribunal declarara inadmisible un recurso presentado por la defensa del médico.
Los jueces desestimaron el recurso extraordinario cuya denegación había dado origen a una queja ante la Corte. En la resolución, señalaron: “Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”.
Además, ordenaron que la defensa del cirujano realice, dentro de los cinco días posteriores a la notificación, el depósito previsto en el artículo 286 del mismo código, bajo apercibimiento de ejecución.
Qué dice el fallo de la Corte Suprema sobre Aníbal Lotocki
La resolución lleva fecha del 29 de octubre de 2026 y corresponde al expediente “Lotocki, Aníbal Rubén y otros s/ incidente de recurso extraordinario”.
En su voto, el juez Ricardo Lorenzetti aclaró el alcance de la decisión y recordó que el rechazo de un recurso extraordinario mediante la aplicación del artículo 280 no significa que la Corte avale los fundamentos de la sentencia anterior.
Para ello, citó un precedente judicial según el cual la desestimación de un recurso por esa vía “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.
De este modo, el máximo tribunal no realizó una nueva evaluación de los hechos atribuidos al cirujano, sino que consideró inadmisible la presentación de su defensa. Como consecuencia, la condena a ocho años de prisión quedó firme.
El recurso había sido presentado por Lotocki con la asistencia de sus abogados Claudio Adrián Lifschitz, Christian Andrés Pérez Sasso y José Luis Mariani. Antes de llegar a la Corte Suprema, el expediente había pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 y por distintas salas de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
La condena a Aníbal Lotocki por las lesiones a Silvina Luna
Lotocki había sido condenado inicialmente a cuatro años de prisión por las lesiones graves provocadas a Silvina Luna y a otras tres mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos. En ese primer fallo, había sido absuelto de la acusación por estafa.
Posteriormente, la Justicia elevó la pena a ocho años de prisión, una decisión que la defensa del médico intentó revertir mediante distintas presentaciones judiciales.
El caso tuvo una enorme repercusión pública por las graves consecuencias que sufrió la modelo después de someterse a una intervención estética con Lotocki. Durante años, Luna atravesó serios problemas de salud, entre ellos una insuficiencia renal que la obligó a realizar tratamientos de diálisis.
La modelo murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de permanecer internada durante casi tres meses en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
La condena que ahora quedó firme corresponde exclusivamente a la causa por lesiones y no constituye una sentencia por la muerte de Luna, cuya investigación judicial tramita de manera independiente.