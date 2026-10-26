Marcela Coronel reveló la estremecedora frase que dijo su mamá tras ser agredida por su cuidadora
La periodista habló en Desayuno Americano sobre el estado de salud de Berta, su madre de 100 años, quien habría sido golpeada e insultada por una cuidadora. La mujer había sido detenida e imputada tras la denuncia, pero luego recuperó la libertad.
Resumen para apurados
- Marcela Coronel denunció que su madre de 100 años sufrió agresiones físicas y verbales de su cuidadora en su casa, hecho descubierto tras revisar grabaciones de seguridad.
- Tras el cumpleaños 100 de la víctima, la familia detectó los abusos en video y llevó el caso a la Justicia; la empleada fue imputada y detenida, pero luego recuperó su libertad.
- El caso reabre el debate sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores dependientes y la necesidad de mayores controles judiciales y estatales en el cuidado domiciliario.
Marcela Coronel contó cómo se encuentra su madre, Berta, de 100 años, después de denunciar a una cuidadora por golpearla, zamarrearla e insultarla. Durante una entrevista en Desayuno Americano, la periodista reveló una frase que la mujer pronunció en los últimos días y que reflejó su necesidad de afecto y protección.
"El fin de semana, le dijo a una de las chicas que le estaba dando de comer: "Por favor, quereme, cuidame”. Terrible", relató Coronel en el programa televisivo.
La periodista también explicó que resulta difícil conocer el estado emocional de su madre, quien tiene demencia senil agravada por la edad y dificultades para comunicar lo que le sucede.
Qué dijo Marcela Coronel sobre el estado de salud de su madre
Durante la entrevista, Coronel explicó que su madre tiene una discapacidad que le impide expresar con claridad sus emociones y experiencias.
«Obviamente se da cuenta de que le están pegando porque le duele. Es imposible entender semejante maltrato y crueldad hacia ella», sostuvo la periodista.
La denuncia contra la cuidadora se conoció después de que la familia revisara las cámaras de seguridad de la vivienda. Las grabaciones mostraban episodios de presuntas agresiones físicas y verbales contra Berta, quien se moviliza en silla de ruedas y cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según relató Coronel, su hermana comenzó a compartir los videos en el grupo familiar. Al ver las imágenes, la periodista quedó conmocionada por lo que ocurría en la casa.
Cómo descubrieron las agresiones contra la madre de Marcela Coronel
El caso salió a la luz después del festejo por los 100 años de Berta. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hogar, la familia descubrió que la mujer habría sido golpeada, zamarreada e insultada por quien estaba a cargo de sus cuidados.
«En un momento, empezó a mandar los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse. Me shockeó», contó Coronel al recordar cómo se enteró de la situación.
Tras consultar con abogados, los familiares presentaron una denuncia y aportaron las grabaciones como prueba. La Policía intervino y detuvo a la cuidadora, identificada como Norma Noemí Sandín.
La periodista explicó que la familia decidió avanzar judicialmente para evitar que otras personas pudieran atravesar una situación similar.
Qué pasó con la cuidadora denunciada por maltrato
Norma Noemí Sandín fue detenida e imputada luego de que se difundieran las imágenes que documentaban las presuntas agresiones contra Berta. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad, según la información difundida sobre el caso.
De acuerdo con lo relatado en la cobertura periodística, los estudios médicos realizados a la mujer de 100 años arrojaron resultados favorables.
Coronel también recordó la reacción de la cuidadora cuando se la llevaban detenida. Según su testimonio, la mujer dijo: «Bueno, si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría».
Mientras avanza el caso, la periodista expresó su preocupación por el bienestar de su madre y por las dificultades que enfrenta para comunicar lo que siente. La frase que Berta pronunció mientras recibía asistencia volvió a poner el foco en la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores que dependen de otras personas para sus cuidados cotidianos.