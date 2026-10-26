Marcela Coronel reveló la estremecedora frase que dijo su mamá tras ser agredida por su cuidadora

Cómo descubrieron las agresiones contra la madre de Marcela Coronel

El caso salió a la luz después del festejo por los 100 años de Berta. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hogar, la familia descubrió que la mujer habría sido golpeada, zamarreada e insultada por quien estaba a cargo de sus cuidados.