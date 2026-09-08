Ordenaron la detención de Aníbal Lotocki: está condenado a ocho años de prisión

“Tengo por acreditado que Lotocki, realizó intervenciones quirúrgicas a Luna, Xipokitakis, Trenchi y Sosa, colocándoles en su cuerpo un producto de relleno del cual sólo se sabe que contenía microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA), en zonas y cantidad no aconsejadas, produciéndoles con ello lesiones, al generarles granulomas. El reproche penal consiste en tener por probado que, dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar. No les advirtió que en las intervenciones quirúrgicas que iba a efectuar con PMMA, se podían generar granulomas y las consecuencias aún más lesivas que ello podía traer aparejado para las cuatro pacientes”.