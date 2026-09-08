Ordenaron la detención de Aníbal Lotocki: está condenado a ocho años de prisión

Resumen para apurados
- La Justicia ordenó detener hoy a Aníbal Lotocki por riesgo de fuga, tras su condena a 8 años de prisión en Buenos Aires por lesiones graves a Silvina Luna y otras pacientes.
- El médico ya estaba bajo preventiva por el homicidio de otro paciente. Su pena inicial de cuatro años subió a ocho al sumarse el delito de estafa por el uso indebido de PMMA.
- La medida asegura la ejecución de la pena para evitar su evasión, mientras la Corte Suprema define un recurso de queja de la defensa que busca revertir la sentencia definitiva.
Ordenaron la detención de Aníbal Lotocki, en el marco de la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por estafa y por haber ocasionado lesiones graves a Silvina Luna, fallecida el 31 de agosto de 2023, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.
La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°28 fue tomada luego de un pedido realizado por el fiscal general Sandro Abraldes, quien intervino en el juicio.
El juez Jorge Romeo sostuvo en su resolución que existe riesgo de fuga en caso de que Lotocki recupere su libertad. “En caso de recuperar su libertad y de cara a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Lotocki podría evadirse del accionar de la Justicia”, sostuvo.
En ese sentido, el magistrado recordó que el médico se encuentra detenido de forma preventiva en el marco de otra causa, en la que actualmente es juzgado por el homicidio de un paciente ocurrido en abril de 2021.
El argumento del fiscal para pedir la detención
Antes de la decisión del tribunal, el fiscal Abraldes había planteado la necesidad de disponer la prisión preventiva de Lotocki. “Su presunción de inocencia se encuentra severamente debilitada y la expectativa de pena ya no es una mera hipótesis de esta parte acusadora, sino una certeza inminente y cuantificada”, había sostenido en su dictamen, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación.
En agosto pasado, el representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado que se dictara la prisión preventiva en esta causa para “asegurar la futura ejecución de la pena”.
“Es dable destacar que existe una relación inversamente proporcional entre la presunción de inocencia y el riesgo de fuga, ya que cuanto más disminuye la primera, más aumenta el segundo ante la inminencia psicológica del ingreso a la cárcel para el cumplimiento de una pena de magnitud como aquella dictada en autos”, explicó en su dictamen.
La condena a Aníbal Lotocki
Lotocki había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión. En aquella oportunidad, el entonces integrante del tribunal Carlos Rengel Mirat, quien firmó la condena, había señalado:
“Tengo por acreditado que Lotocki, realizó intervenciones quirúrgicas a Luna, Xipokitakis, Trenchi y Sosa, colocándoles en su cuerpo un producto de relleno del cual sólo se sabe que contenía microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA), en zonas y cantidad no aconsejadas, produciéndoles con ello lesiones, al generarles granulomas. El reproche penal consiste en tener por probado que, dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar. No les advirtió que en las intervenciones quirúrgicas que iba a efectuar con PMMA, se podían generar granulomas y las consecuencias aún más lesivas que ello podía traer aparejado para las cuatro pacientes”.
Tras los recursos presentados por la fiscalía y las querellas, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de cuatro a ocho años de prisión al considerar que Lotocki también había cometido el delito de estafa.
Además, el tribunal aumentó de cinco a diez años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.
En esa resolución, Casación recordó que Lotocki había incurrido, como profesional de la salud, en un “relevante incumplimiento de los deberes propios de su rol de médico en su relación con el paciente”, entre otras cuestiones, por la omisión de brindar información sobre los efectos de la sustancia en sus cuerpos.
El recurso que llegó a la Corte Suprema
En abril de 2025, la Sala II de la Cámara confirmó la condena del médico a ocho años de prisión. Esa decisión fue recurrida por la defensa.Actualmente, está pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
Con la decisión adoptada hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, Lotocki quedó detenido en esta causa, en la que recibió una condena de ocho años de prisión por estafa y por las lesiones graves ocasionadas a las cuatro pacientes mencionadas.